鋒面+冷空氣夾擊！今晚明晨全台有雨 明急凍最冷剩10度

鋒面逼近台灣，中央氣象局表示，今晚到明晨全台有雨，3000公尺以上高山可望追雪，明天又有冷空氣襲台，強度直逼大陸冷氣團，加上輻射冷卻效應影響，全台低溫約12至14度，沿海空曠地區可能出現10度。

氣象局預報員林定宜表示，今晚到明晨受到鋒面影響容易降雨，中部以北、東北部地區將陸續轉為有陣雨的天氣，並且有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨，全台今天夜裡到明天清晨都有雨勢；若水氣、低溫配合得宜，今晚至明天清晨，3000公尺以上高山有降雪機率。

氣溫方面，受冷空氣南下影響，林定宜表示，明天開始各地天氣將明顯轉涼，中部以北、東北部地區低溫約12到14度，其他地區15、16度，高溫部分，北部、東北部只有16、17度，可說「全天都很冷」，中部、東部地區高溫18、19度，南部、東南部高溫21、22度。

這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，將持續影響到周三，林定宜說，周一是冷空氣最強的時候，同時受到輻射冷卻效應影響，周二清晨「極端溫度」更低，北部下探至12度，中部13度、南部14度，沿海空曠地區輻射冷卻效應更強，最低溫甚至可能到達10度。

林定宜提醒，今晚風力強，台南以北、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等沿海空曠地區，以及金門、馬祖等離島，將出現8到9級強陣風；明後天基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島等沿海將有長浪發生機率。

林定宜說，周四是未來一周唯一珍貴的一天，降雨會有小空擋，且冷空氣強度減弱，雖然天氣仍涼，不過白天氣溫回升，僅北度、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周五華南雲雨區東移，水氣又增多，林定宜說，降雨以中部以北、東半部地區及南部山區為主，周六下波東北季風又增強，也可能到達大陸冷氣團等級強度，氣溫又會驟降、天氣轉涼。