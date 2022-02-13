蛋價解凍貨架仍缺 農委會：零售價可能跟著微調2元

為解決缺蛋荒，農委會主委陳吉仲前天同意雞蛋產地價從每台斤34.5元上調2元，漲為36.5元，不過目前許多賣場仍買不到雞蛋，農委會表示，產地、批發價調整後，零售價格也可能跟著調漲2元，春節過後買氣趨於平淡，供應量跟需求缺口已縮小。

實際走訪北部賣場，目前全聯、家樂福等超級市場仍持續缺蛋，有店員指出，現在一天大約進貨一次，但雞蛋一旦擺上貨架，很快就被搶光，由於沒有特別限購，因此許多人一次都會「掃貨」三、四盒以上，甚至有民眾立刻打電話呼朋引伴來搶購。

農委會畜牧處副處長江文全今天表示，產地價調漲2元後，雞蛋批發價會先反應，已經從每台斤44元調為46元，至於零售端部分，一般也都會跟著連動，依照過去調價機制跟經驗看來，如果批發價漲2元，普通最平價、未洗選的散裝雞蛋，在零售端也會同步調漲2元；至於有洗選的包裝雞蛋，也會跟著調漲2元，另外自有品牌的價格則由業者另行訂價。

江文全表示，春節過後，市場上對雞蛋的需求已經較為平淡，現在供應量跟需求缺口已經逐漸縮小、狀況改善，預計買不到蛋的情形會愈來愈少。

除了調漲雞蛋產地價格以外，農委會日前還提出穩定雞蛋生產獎勵措施，補貼雞農飼料成本每台斤3元、蛋中雞每隻25元。不過有農民私下批評，生產獎勵措施根本是錯誤策略，現在補助飼料成本、蛋中雞，或是允許調漲蛋價，都只能解一時燃眉之急。

農民表示，現在缺蛋的關鍵是產蛋率下降，而其中重要因素之一就是近來天氣變化劇烈及禽流感等疫情影響，但是現在很多雞蛋都標榜放山雞、養在戶外，因此受到天氣、疫情衝擊更顯著，若無法提升整體的產蛋率，即使補助飼料或調漲蛋價，未來還是一樣會面臨缺蛋問題，最重要是要讓整個產業鏈跟上國際腳步，提升養雞設備、克服天氣溫差等因素，並加強清除疫病，才能讓產業更加健全。