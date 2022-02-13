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陳吉仲與雲林蛋農座談 養雞協會理事長：蛋價回穩中
農委會補助雞蛋價格每台斤提高到5元，主委陳吉仲今天到雲林與蛋農座談表示，該方案持續到2月底，3月時會再提出更多配套措施；而農民反應，飼料價格才是問題所在，陳吉仲說，去年飼料價格比前年上漲3成，畜牧業生產成本確實提高，行政院也已決議取消玉米、大豆5％營業稅，穩定飼料價格。
立委劉建國今邀陳吉仲到雲林與農民座談，過程中未開放媒體採訪，不過陳會前受訪時就表示，農委會持續提出具體對策，讓農民有誘因，在收入比成本高的情況下可以趕快恢復雞蛋生產。
陳吉仲說，此次蛋價上漲因素，包括去年一整年玉米、大豆的價格，比前一年上漲了40％，飼料價格增加約2至3成，造成蛋雞、畜牧業等單位生產成本大幅提高，加上禽流感撲殺、西部冬天溫差過大等，多重影響產蛋率下跌。
陳吉仲表示，蛋價除每台斤補助蛋農3元，後再調漲每台斤2元的機制照走至2月28日，透過「2＋3」政策調節市場供需，並讓通路更順暢。
雲林縣養雞協會理事長張振寧說，「2＋3」政策實施後控管得宜，有發揮效果，希望大家持續合作，共體時艱度過難關；接下來氣溫逐漸回溫後，產蛋量應該就會增加，預期蛋荒2個月內可以舒緩、價格回穩，不過他也指出，市場自由機制必須維持住，不要人為參與太多以免供需失衡。
陳吉仲今天也與農民討論整體產業改善策略，他指出，初步方向蛋農可組成產銷班，透過洗選、集貨上架到通路，相關所需的經費與設備，農委會同意專案協助處理；針對家禽產業排泄物處理也持續研擬相關流程，讓蛋雞事業可以永續產業。
另透過建造冷鏈設備、改建維修雞舍等來提升產業，陳吉仲表示，農委會會盡快推出完整措施，投入更多基礎建設生產，有效提供國人所需。
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