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逛碧潭不只山水！ 情人節還有5千株鬱金香花海超壯觀

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
碧潭鬱金香水岸花海。圖／新北景觀處提供
碧潭鬱金香水岸花海。圖／新北景觀處提供

明天就是情人節，新北景觀處在碧潭風景區沿線種植約5000株鬱金香，並以其它花卉交織出紅黃橘的歐風氛圍，希望情侶或家庭們可以不用出國，就能體驗異國風情，為情人節及春節最後階段留下美好回憶。

新北新店碧潭風景區的山光水色是遠近馳名，一直是許多情侶約會、家庭出遊的好去處，今年在春節期間又適逢西洋情人節，景觀處在碧潭水岸步道旁，以歐風洋溢的鬱金香為主角打造繽紛花海，讓民眾不必出國，即可沉浸異國風情。

景觀處說，在充滿愛與喜悅的情人節及元宵佳節之際，市府特別以喜興溫暖的紅黃兩色為主，沿著碧潭水岸步道與商家種植約5000株「歐洲魔幻之花」–鬱金香，並輔以海棠、石竹等絢麗季節花卉相襯，以深淺交錯的桃紅、深紅、橘黃堆疊出幸福氛圍，為碧潭添上歐洲花園之感。

景觀處期盼，能藉特別的花卉布置，讓民眾重溫春節年假、寒假期待出國旅遊的回憶，歡迎大家前來體驗歐風的家族之旅，或是甜蜜的歐式情人節。遊客表示，碧潭山水本來就很美，如今再增添這樣的沿線花卉，讓逛碧潭有了全新感受，也期待能拍出不少美照。

景觀處表示，碧潭鄰近捷運新店站，擁有便捷交通，是繁忙都市生活中的自然綠洲，歡迎民眾前來體驗這宛如置身巴黎左岸的氛圍，不過也請民眾出遊時務必落實相關防疫措施，享受健康又美好的佳節時分。

以高矮層次營造浪漫花海。圖／新北景觀處提供
以高矮層次營造浪漫花海。圖／新北景觀處提供
以歐風洋溢的鬱金香打造繽紛花海，充滿異國風情。圖／新北景觀處提供
以歐風洋溢的鬱金香打造繽紛花海，充滿異國風情。圖／新北景觀處提供
景觀處在碧潭水岸旁以帶狀種植約5000株鬱金香，打造浪漫過節氛圍。圖／新北景觀處提供
景觀處在碧潭水岸旁以帶狀種植約5000株鬱金香，打造浪漫過節氛圍。圖／新北景觀處提供
以深淺交錯的桃紅、深紅、橘黃堆疊出幸福的氛圍。圖／新北景觀處提供
以深淺交錯的桃紅、深紅、橘黃堆疊出幸福的氛圍。圖／新北景觀處提供

碧潭 情人節

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