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力拚改善空汙 高市空品良率連2年破8成

中央社 / 高雄13日電

高雄市推動各項空氣汙染管制減排措施，109年及110年空品良率均破8成。環保局表示，今年將再針對大型工業區及汙染源，加強稽查管制，並持續推動各項空污減量等措施，改善高雄空品。

高雄市推動改善空汙有成，根據市府環保局統計，高雄市109年全年空品良率（AQI≦100）82.7%，110年為80.7%，連續2年突破8成。

環保局對中央社記者表示，秋冬因季節交替、風向等因素，空品容易不佳，但今年1月空氣品質較去年同期有顯著改善，空品良率64.5%較去年同期56.7%提升7.8%，PM2.5濃度也較去年同期降低12.4%。

環保局表示，在PM2.5部分，高雄市110年平均濃度為每立方米18.5微克，將持續朝國家空氣品質標準的每立方米15微克目標邁進。

環保局今天也發布新聞稿指出，高雄市近年針對空污推動多項減排及減煤管制措施，如固定源部分，要求興達電廠秋冬季節在供電無虞情形下，2部機組負載由65%下降至50%；焚化爐垃圾焚化量降至110年的133萬公噸以下等。

另去年12月公告「高雄市電力設施加嚴標準」，規劃以3年2階段，逐步加嚴標準。移動污染源方面，持續淘汰老舊柴油車、燃油機車，也加速公車電動化。

環保局表示，今年也實施第1期空品維護區，劃設壽山動物園、駁二特區及澄清湖等3處風景區，要求進出的大客車、機車須符合標準；同時也規劃高雄港為第2期空品維護區，管制進出港口的大貨車。同時也強化工地管理，減少污染排放。

環保局指出，今年將再針對高雄市大型工業區及污染源，依照污染特性及污染排放量，設定不同管制策略和排放量，加強稽查管制；也持續針對固定源、移動源及逸散源等，推動各項空污減量及加嚴管制措施，進一步改善空品。

高雄市 空污 PM2.5

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