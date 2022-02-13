快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好天氣剩沒幾小時！ 彭啟明一張圖看鋒面雲系逼近

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
鋒面雲系發展並東移接近中，預計午後前緣雲系就逐步接近，愈晚愈會有雨，全台都有機會，北部會較明顯。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
鋒面雲系發展並東移接近中，預計午後前緣雲系就逐步接近，愈晚愈會有雨，全台都有機會，北部會較明顯。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

今天開始會有兩天半的好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，還剩幾個小時比較穩定的時間，鋒面雲系發展並東移接近中，預計午後前緣雲系就逐步接近，愈晚愈會有雨，全台都有機會，北部會較明顯。周一午後鋒面遠離，留意溫度下滑。

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，下一道鋒面已經來到中國華南沿海，預測白天台灣就會受到中高層雲系移入的影響天氣逐漸轉差，尤其是中北部會轉為陰雨天氣，越晚降雨機率越高。這道鋒面將在今晚到明天清晨通過，這時包括南部，全台都會有陣雨會雷雨發生的機會。

而氣溫方面，李至晟說，白天因為雲量增多，各地高溫將比前幾天略低，但還沒有顯著的涼意，要等到今晚鋒面通過後東北季風挾帶冷空氣南下，首當其衝的北部到明天清晨市區低溫將來到15度左右，相當接近冷氣團的標準，沿海空曠地區有機會再低個1-2度。

這波東北季風或冷氣團，將持續影響未來一周前中期的天氣，李至晟說，這波偏向乾冷，預測在明天白天各地降雨逐漸減少，晚上只剩下北海岸、東半部還有地形降雨外，其餘地區的天氣晴到多雲為主，有利夜間輻射冷卻，在明晚到周二清晨將是氣溫最低點，中北部局部內陸空曠地區有機會出現10度左右低溫，南部平地也會15度左右。

李至晟說，周二白天就會受到日照以及冷空氣減弱回溫，這樣日夜溫差大的天氣可以持續到周三到周四。因為後面水氣快速減少，想追雪的話只有在今晚到明天機會較大，而且降溫的程度還不太夠，要到3000公尺或更高的山區碰碰運氣，後續轉晴後就只剩下霧淞或是地上的冰霜了。

李至晟表示，目前比較長期的預報顯示周四或周五起台灣附近的水氣又會增多，未來一周的後期到周末受到華南雲雨帶或鋒面的影響，又會再次轉為不穩定的天氣，後方一樣跟著較強的冷空氣，不排除也會達到大陸冷氣團等級，氣候上來說2月的平均氣溫也僅高於1月，留意最新的氣象資訊。

冷氣團 低溫 天氣動態

延伸閱讀

典型春季倒春寒 彭啟明：把握回溫好天氣 周日晚變天

周五到周日上午好天氣 彭啟明：月底前略偏冷機會較多

彭啟明分析春節連假天氣 這天最冷、恐達冷氣團標準

春節天氣可能偏涼或冷 彭啟明：中南部好天氣機會高

相關新聞

台鐵桃園往鶯歌今晚大誤點 竟是鳥巢造成電力短路惹禍

台鐵桃園車站往鶯歌車站今晚電車線跳電，北上南下列車都有所延遲，有乘客被卡在車上20、30分鐘，抱怨連連。台鐵表示，桃園站...

一張圖看天氣！鋒面+冷空氣接力襲台 下周天氣「3段式變化」

中央氣象局表示，未來一周天氣將有「3段式變化」，周日、周一鋒面襲台，天氣驟變，周二至周四迎風面降雨、天氣較涼，周五到周日...

懊悔情緒不是壞事 化負面為正面

後悔高中時期沒有女神告白？懊惱昨天熬夜導致隔天考試錯誤連篇？懊悔與民眾生活息息相關，心理學家表示，後悔是一個非常「有用」的情緒，能夠讓民眾優化自己的決策機制。心理學家建議，透過將情緒化作文字、以第三者的角度來看問題，都能更好的緩解懊悔的負面情緒。

三大水庫總蓄水量近4億噸 台南6月底前穩定供水

南台灣進入枯水期，水利署南區水資源今表示，南化及曾文-烏山頭水庫系統3座水庫合計蓄水量約近4億噸，較近5年同期多出778...

林志玲47歲得子 不孕症醫師李茂盛：40歲以上婦女仍有成功機會

藝人林志玲47歲得子，不孕症醫師李茂盛今指出，超過40歲以上婦女採凍卵生子的成功率雖然只有2%，但因台灣的試管技術具國際...

鋒面+冷空氣夾擊！今晚明晨全台有雨 明急凍最冷剩10度

鋒面逼近台灣，中央氣象局表示，今晚到明晨全台有雨，3000公尺以上高山可望追雪，明天又有冷空氣襲台，強度直逼大陸冷氣團，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。