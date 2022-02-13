好天氣剩沒幾小時！ 彭啟明一張圖看鋒面雲系逼近

今天開始會有兩天半的好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，還剩幾個小時比較穩定的時間，鋒面雲系發展並東移接近中，預計午後前緣雲系就逐步接近，愈晚愈會有雨，全台都有機會，北部會較明顯。周一午後鋒面遠離，留意溫度下滑。

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，下一道鋒面已經來到中國華南沿海，預測白天台灣就會受到中高層雲系移入的影響天氣逐漸轉差，尤其是中北部會轉為陰雨天氣，越晚降雨機率越高。這道鋒面將在今晚到明天清晨通過，這時包括南部，全台都會有陣雨會雷雨發生的機會。

而氣溫方面，李至晟說，白天因為雲量增多，各地高溫將比前幾天略低，但還沒有顯著的涼意，要等到今晚鋒面通過後東北季風挾帶冷空氣南下，首當其衝的北部到明天清晨市區低溫將來到15度左右，相當接近冷氣團的標準，沿海空曠地區有機會再低個1-2度。

這波東北季風或冷氣團，將持續影響未來一周前中期的天氣，李至晟說，這波偏向乾冷，預測在明天白天各地降雨逐漸減少，晚上只剩下北海岸、東半部還有地形降雨外，其餘地區的天氣晴到多雲為主，有利夜間輻射冷卻，在明晚到周二清晨將是氣溫最低點，中北部局部內陸空曠地區有機會出現10度左右低溫，南部平地也會15度左右。

李至晟說，周二白天就會受到日照以及冷空氣減弱回溫，這樣日夜溫差大的天氣可以持續到周三到周四。因為後面水氣快速減少，想追雪的話只有在今晚到明天機會較大，而且降溫的程度還不太夠，要到3000公尺或更高的山區碰碰運氣，後續轉晴後就只剩下霧淞或是地上的冰霜了。

李至晟表示，目前比較長期的預報顯示周四或周五起台灣附近的水氣又會增多，未來一周的後期到周末受到華南雲雨帶或鋒面的影響，又會再次轉為不穩定的天氣，後方一樣跟著較強的冷空氣，不排除也會達到大陸冷氣團等級，氣候上來說2月的平均氣溫也僅高於1月，留意最新的氣象資訊。