今全台有雨愈晚愈大 氣象局：明起冷空氣襲台低溫13度

中央氣象局表示，今天下半天中部以北、東半部將「變天」降雨，雨勢愈晚愈明顯，且雨區擴散，到了晚上全台各地幾乎都有雨；周一、二受冷空氣影響，最低溫中部以北13度、中南部及東半部15度，天氣變化相當快速。

氣象局預報員劉宇其表示，今晚到明天清晨將有鋒面通過，溫度隨之下降，預計海拔3500公尺以上山區，若溫度、水氣條件配合得當，將有降雪機會；明天白天開始水氣轉少，則要碰碰運氣。

劉宇其表示，目前台灣上空沒有水氣，但鋒面將逐漸靠近，今天下半天開始，中部以北、東半部地區雲量增多、陸續出現降雨，僅南部暫時維持多雲天氣型態，今晚到明晨這段期間，鋒面逐漸通過台灣，全台各地幾乎都有雨勢，尤其中部以北地區不排除出現局部大雨。

劉宇其表示，明天白天各地降雨就會逐漸趨緩，中南部地區甚至轉為多雲到晴，但北部、東半部地區及中南部山區仍偶有飄雨。

明天鋒面通過台灣後，高壓東移帶來冷空氣，劉宇其表示，各地天氣將明顯轉涼，周一至周二清晨是冷空氣影響最劇烈時刻，周一北台灣整天低溫僅14度到16度，中南部地區白天高溫也只有17至20度，跟今天天氣感受差距相當大，周二清晨中部以北可能下探至13、14度，南部及東半部地區15、16度。

劉宇其表示，這波冷空氣預計影響到周三，周四開始逐漸回溫，但周五華南雲雨區東移，台灣天氣又變差，周六又有東北季風南下影響，氣溫降低，未來一周天氣變化相當頻繁。