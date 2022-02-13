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台灣燈會中央燈區今起亮相！15日主燈點燈限量1千席

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
2022台灣燈會小提燈「大吉虎」限量發送，首創以預約方式領取小提燈，2月13日上午10點起開放預約。圖／高雄市觀光局提供
2022台灣燈會小提燈「大吉虎」限量發送，首創以預約方式領取小提燈，2月13日上午10點起開放預約。圖／高雄市觀光局提供

2022台灣燈會2月1日起熱鬧展開，衛武營、愛河灣雙主場每天湧入賞燈民眾。位於衛武營的中央燈區今天將拆除圍籬，讓大家一睹廬山真面目！引起話題的「大吉虎」小提燈也開始限量發送，首創以預約方式領取小提燈，2月13日上午10點起開放預約。2月15日的中央燈區主燈開燈儀式，將採預約觀賞，限量1千席，一樣在台灣燈會平台就能預約。

「大吉虎」小提燈外型圓潤討喜，是一盞結合台灣民間信仰的虎爺造型小提燈，提把展開後能變為地台，讓虎爺站立於上變身為祈求平安的小物外，可活動式的關節更能讓前腳抬起或踏地，並在可愛的虎掌下寫著「大吉」、「大利」，提燈充滿吉祥喻意。

除了購買五行暢遊碼的民眾可以贈送大吉虎小提燈，自2月14日至28日，在衛武營展區、高雄捷運部分站點也開放民眾預約領取小提燈，只要線上註冊台灣燈會防疫平台，選擇欲領取的發送點及時段，就可以領取限量發送的小提燈，每人限預約一次，每人2盞，民眾可選擇自己方便領取時段及發送點。

位於衛武營的中央燈區趕工告一段落，近日密集測試，也吸引不少民眾好奇詢問。中央燈區作品今天將拆除圍籬正式亮相，中央主燈「鳳彩飛舞」會在2月15日舉行開燈儀式。

開燈當天有朱宗慶打擊樂團及多組特色表演團隊的精彩展演，現開放1000席主燈區座位供民眾預約觀賞，只要到台灣燈會防疫平台點選活動預約，即可參與精采的開燈儀式。大吉虎小提燈及主燈開燈儀式2月13日上午10點在台灣燈會防疫平台開始預約，相關訊息請查詢 https://tw-light.tw/news.html 。

2022台灣燈會小提燈「大吉虎」限量發送，首創以預約方式領取小提燈，2月13日上午10點起開放預約。圖／高雄市觀光局提供
2022台灣燈會小提燈「大吉虎」限量發送，首創以預約方式領取小提燈，2月13日上午10點起開放預約。圖／高雄市觀光局提供

台灣燈會 衛武營 民間信仰

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