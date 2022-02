嚴長壽岳父癌細胞擴散 和信醫院「癌症權威醫師」助續命六年有品質走完人生最後旅程

嚴長壽岳父癌細胞擴散 僅剩半年時間

大多數朋友認識和信醫院與黃院長,可能都是因為看診治療的病醫關係,我,也不例外。和信醫院成立於1990年,當時是向臺北仁愛醫院借用了兩個樓層,做為臨時診療的處所。如今一轉眼三十年過去了,寄人籬下的臨時醫療中心,如今已成為最專業的癌症治療醫院、醫界典範,不斷正面影響著臺灣整個醫療環境。

1991年,我的岳父在一次身體檢查中,發現罹患攝護腺癌,而且已經擴散到了肝臟、骨骼與其他器官,問診了各大醫院,大概得到的答覆都是可能僅有半年左右的時間了。

當時透過朋友,聽說有一位從美國回來的醫師,是癌症這方面的權威,成立了一所專門針對癌症治療的醫療中心,於是,我就帶著岳父前往求診。這就是我與黃院長及和信第一次的接觸,也開始了一直到今日超過三十年深厚的緣分。

當時的和信,是傍人門戶的臨時院所,當然在設備環境上,無法與今日和信相比。但即便是在那個時候,雖然硬體設施不盡完善理想,但我們已經清楚感受到有一種迥異於當時臺灣其他醫院的文化,正在成形當中。和信創院時,黃院長推舉當時在臺灣眾望所歸的醫界典範宋瑞樓教授,擔任首任院長,自己擔任執行長,負責推動院務及建立制度。

一所令人感動的醫院

我的岳父就在黃院長與和信團隊的悉心治療照顧下,延續了一段有品質的生活。這六年間,岳父甚至到我當時管理的亞都飯店跨國經營旅館的城市溫哥華,與家人度過了相當一段美好的時光。

直至1997年,就是和信醫院都已完成了自己院區的搬遷,岳父最後是在和信現在的院區安然離開,前後大約六年。這過程深深地感動了我,即便在其他醫院都做出病人時日無多的判斷,黃院長與和信團隊仍然用心努力,結合了最新最合適於病人的醫療方式,有品質的讓病人走完人生最後的旅程,而不是僅僅延長生命。

個人一輩子從事的是「服務業」,特別對於人性化的服務深有感覺,也因此對和信這種有別於其他醫院的服務態度,有著極大的肯定。很榮幸數度受邀與和信的醫護夥伴們,分享我在服務業的心得與經驗。還記得當時宋院長、黃院長在我演講結束後,都表達非常認同我對「好的服務」的定義與想法,和信這種視病猶親的醫療方式,完全擺脫了傳統的病醫關係。

搬到新院區後的幾年,個人在與黃院長頻繁接觸中,聽到院長再三表達一個願望,不希望和信獨好,而是希望能夠建立一座大家共好,可以提升臺灣醫療水準與病醫關係的平臺,而我也很榮幸參與了其中討論。終於,在1997-98年間,「黃達夫醫學教育促進基金會」正式成立。

記得當時,基金會在亞都特別舉辦一場募款餐會,其中院長與我分別邀請了許多商界的好友,也廣受大家的支持。恰巧那時候,我也正好出版了我的第一本書《總裁獅子心》,躬逢其盛,我因此能夠把這本書前兩年所有的版稅,全數捐給黃達夫醫學教育促進基金會,而且更進一步,我與內人都建議,基金會就該以黃院長的名字為名。

醫療界也需要一個模範

當時,低調的黃院長非常猶豫,但我表示,臺灣的醫界真的需要一個榜樣,而黃院長本人與和信的醫療團隊,就是我心中最好的典範,就像知名的美國建築家及哲學家富勒(Buckminster Fuller)所說:「永遠不要嘗試挑戰既有的體制。改變的最佳途徑,是建立一個新的典範,讓既有的體制衰退。」(You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.)臺灣醫療界也需要一個模範,用最好的表率,去逐步影響已經行之有年的習慣。而後來我所創辦的「公益平臺文化基金會」,在臺東做教育,輔導觀光產業,其實也就是延續這個想法。

(本文出自《改變生命的故事》,未經同意禁止轉載。) 做為黃院長的朋友,深知他對於臺灣醫界可說是愛之深、責之切,也因此難免引起外界不必要的解讀。

他在國內曾任中華民國癌症醫學會理事長、衛生署國家醫療品質委員會主任委員、財團法人國家衛生研究院醫學教育論壇召集人,及臺灣醫學院評鑑委員會主任委員;在國外也曾任美國癌症學會癌症預防、診斷及治療委員會評議委員及主席,如今仍是美國杜克大學內科教授。無論是持續對醫學政策提出建言、針貶,或是親身參與工作推行,黃院長對於臺灣醫療界整體的提升,都可說是全心全意的投入。

由於我個人一開始工作就是在美系公司服務,所以非常習慣這種就事論事、對事不對人的態度,也因此特別可以體諒黃院長內心的焦慮,而擲地有聲的直言。

三十年如一日持續進步

回顧過去卅一年,黃院長除了始終以身作則,即使今日他仍是每日極早就來到醫院,會議、巡房、參與醫療工作,直至晚上,他本身即是以行動樹立榜樣。

此外,他更運用個人在國際的影響力,透過黃達夫醫學教育促進基金會,結合了許多國內外醫界與社會上具有影響力的賢達,舉辦了許許多多的醫學會議與交流。黃院長的目的絕對不是只為了自己的醫院,而是廣邀臺灣醫界朋友參與,希望可以影響整個臺灣的醫療文化。

除此之外,他還特別邀請賴其萬教授專門到臺灣各地分享。賴教授就好像醫界的傳教士,把醫師與病人間的和諧關係、人性化的醫療態度,散播到臺灣各地。此外,更進一步與遠見天下文化出版公司合作,引進世界上最新最好、與病醫相關的書籍在臺灣出版。為了免除出版社印量上的顧慮,黃達夫醫學教育促進基金會最少都先保證幾千本的認購,而付梓後,贈與全臺灣的醫院與醫學院,幫助大家在專業與態度上有所提升,至今已先後出版了41本。

(本文出自《改變生命的故事:三十過往,只是序章》,作者:黃達夫醫學教育促進基金會)