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未來一周天氣數變！吳德榮：今午起漸轉變 入夜鋒面到
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午各地大致多雲時晴，西半部有局部霧；北台灣舒適、中南微熱。北部23降至13度，中部14至27度，南部15至29度，東部14至28度。
他說，下午鋒前雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨的機率；晚起鋒面到，雨勢加大，北台灣氣溫驟降。
吳德榮說，明天至周二晨強冷空氣影響，各地轉冷；輻射冷卻加成，明晚、周二晨本島平地最低氣溫下探11度，乍暖還寒，注意調適。明下午起鋒面逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。
周二白天起至周三氣溫緩慢回升；周二西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨，周三大台北亦有局部短暫雨的機率。周四轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升、日夜溫差大。
吳德榮說，周五鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；周五晚鋒面抵達，明顯降雨。周六強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波強，但為期末模擬、各國模式皆在調整中，有待後續觀察。
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