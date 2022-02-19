賞燈倒數計時！前六大熱門燈會排行出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「縣市燈會」話題的網路聲量表現，帶您了解全台前六大熱門縣市燈會網路聲量排行。

春節過後即將迎來元宵節，除了吃湯圓、猜燈謎及放天燈外，一年一度的燈會也備受期待，因此每到元宵期間，各縣市積極佈置燈會，讓民眾能闔家賞燈，一同享受濃濃的過節氣氛。

高雄燈會佔地大超好拍 屏東燈會與「他」合作粉絲直呼可愛

觀察網友熱議的元宵燈會，當中以「高雄」備受討論，除了是今年的台灣燈會主場而讓不少民眾期待外，這次高雄燈會還安排在愛河灣與衛武營都會公園雙場地展演，除了場地大，更有許多作品展出，因此不少去過的網友皆大讚「高雄也變得太漂亮」、「衛武營區，是小朋友熱門拍照區」，獲得不少好評。

網友熱議前6大縣市燈會 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「屏東」則是因本次燈節與「史努比」合作位居關注度第二，吸引許多史努比粉直呼「這也太可愛了吧！」、「屏東有史努比！」；另外，藝人「陳嘉樺Ella」身為屏東鄉親，也特地為燈節拍攝VLOG，此舉也讓屏東燈節受到關注，許多網友看到後紛紛回覆「好美的燈節，很適合拍照」、「有國際巨星的加持更美」。

除此之外，「台南」今年的「月津港燈節」則因是台南歷年來規模最大的燈節，加上邀請到日本藝術團隊「teamLab」一同佈展，甚至請來當紅樂團「告五人」表演而廣受討論，像是有民眾就表示「為什麼台南的燈會可以那麼漂亮」、「哇哇，teamLab加上告五人」等，紛紛表達期待。

元宵節想好去哪裡看燈會了嗎？若還沒有什麼想法的話，不妨參考網友們推薦的燈會景點吧！不過因近期疫情延燒，因此還是要戴好口罩、維持社交距離，並遵守防疫規範，才能安心賞燈。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》