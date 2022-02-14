女力發威！「婦出職場」善用軟實力、迎向好薪情

根據勞動部統計，台灣女性勞動參與率在25-29歲為高峰，達90.47%，之後逐年下降，40歲後降至76%，55歲後更只剩4成多。什麼樣的原因使得台灣30歲以上女性勞動參與率偏低？

除了結婚生子，更大的原因是家中照顧長輩的責任往往都由「女兒」、「媳婦」來承擔，女性把寶貴的青春歲月投入家庭，之後想要回到職場卻比男性困難許多，當女性想重啟職涯、在工作中擁抱夢想和自我價值時，應該如何運用自身優勢克服挑戰，走出燦爛的職涯？我們邀請國泰人壽專輝陽安禾推展處處長王燕玲來分享，她從家庭主婦轉戰職場，用好表現說服親友的質疑，在第一年就成為百萬保險業務員的心法。

國泰人壽王燕玲襄理，從家庭轉戰職場後，獲得新的生命價值。 圖／楊睿謙 攝影

小五開始扛家計，堅信「女性靠自己最實在」25歲就結婚，婚後兩個孩子接連出生，王燕玲在家當了9年全職媽媽，在孩子上小學後，王燕玲選擇加入國泰人壽重啟黃金職涯，第一年即榮獲MDRT國際百萬圓桌會員資格，更在短短3年內升任為區處主管。

王燕玲的拚搏精神源自她的原生家庭，自她小學5年級起，母親就一直臥病在床，王燕玲必須設法支撐家庭經濟、照顧生病的母親和年幼弟弟。「單親、疾病、貧窮」是她最主要的童年記憶，一路半工半讀長大，王燕玲認為「為自己的生活負責，靠自己最實在」；即使婚後先生供應她經濟無虞的生活，王燕玲仍渴望能具備獨立謀生的能力，不想一直過著「手心向上」的日子。

重新以媽媽的身分踏入職場，王燕玲希望能擁有彈性工作時間，方便接送孩子上下學，其次則是要對家庭有貢獻。由於先生買了很多保單，但都不清楚保單內容，加上過去媽媽生病的經歷，讓王燕玲深感保險對家庭的重要。因此她主動出擊，詢問孩子班上、在國泰人壽任職的家長：「請問你們公司有缺人嗎?」

被質疑與職場脫節！她靠「不服輸」衝出過人表現想要成為一名專業保險從業人員，必須先考取證照。起初先生並不支持她，認為她已經和職場脫節好長一段時間，怎麼跟人家競爭？

但王燕玲說，「國泰人壽的培訓方式不僅靠資深業務帶領菜鳥，甚至用整個公司的資源在培訓新人，上課都是請專業講師來教，兩週職前訓練完成後才由各單位主管傳授實務經驗，主管會和我討論未來規劃和願景，教我如何安排進度，我只要跟著做就行了。」懷抱著學習的熱情和不服輸的精神，王燕玲在3個月內順利考取5張證照，更賣出第一張保單給初次見面的美容師。

王燕玲認為國泰人壽是運用整個公司的資源來培訓新人，提供良好平台讓她的能力得以發揮。 圖／楊睿謙 攝影

用心付出，讓客戶覺得「被你服務很幸福」「賣出保險只是開始，服務客戶是終生的。」王燕玲認為自己業績長紅的秘訣，主要來自於對保險業的熱忱，以及對公司的認同。她曾幫非國泰人壽的客戶向其保險公司申請理賠，連續跑醫院跑了一年；也曾幫助經濟不寬裕的家庭，用最陽春的醫療保單申請到充足的理賠金額，幫助病人家庭順利渡過難關。

王燕玲認為，從事保險業不只是在「賣保險」，能夠看見這份工作的價值，讓客戶覺得「被你服務很幸福」，是支撐她繼續往前走的動力。她經常和同仁分享，「用心去服務客戶，不要帶著目的性，也不預設立場。因為我們在國泰人壽，我們是壽險從業人員，這就是我們應該做的！」

職場發揮「媽媽的軟實力」，將保險專業回饋家庭業績長紅的王燕玲，每年都拿到MDRT百萬圓桌會員資格，一路晉升至區處主管。她認為「媽媽」的身分對於從事保險業很加分，她可以和客戶聊婚姻和媽媽經，平時也會帶著自己親手做的點心去拜訪客戶，媽媽們「容易與人拉近距離」、「善於溝通」、「勤勞」的特質，更是在保險業無往不利的「軟實力」。王燕玲說：「善用自身優勢，專心去做一件事，很難不成功！」

除此之外，王燕玲認為從事保險業最大的好處，就是可以為自家的保單把關，運用專業來為家庭經濟築起最堅強的防護傘。她說：「家裡有人懂保險，和懂醫療、懂法律一樣重要，在國泰人壽我可以學到最新知識，天天充實自己，先生看我的眼光也不一樣了！」

「媽媽」的身分讓王燕玲更容易和客戶拉近距離。 圖／楊睿謙 攝影

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