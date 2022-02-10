訂單激增！勞動部要求超商、賣場提外送員安全措施

近來賣場、超商紛紛與美食外送平台合作，拓展生鮮雜貨銷售版圖，也導致外送訂單激增。勞動部職安署今邀集與外送平台合作的相關業者開會研商外送員作業安全強化措施，要求超商、賣場應將外送安全納入選商機制，服務條款也應避免限時送達等約定事項，避免外送員違規搶快，與會業者則承諾兩周後提出計畫。

職安署副署長朱金龍表示，近來超商及大賣場相繼與食品外送平台業者合作，擴大外送品項種類及服務範圍，為強化食品外送安全源頭管理，職安署今邀請統一、全家、萊爾富、OK等4大超商，愛買、家樂福、大潤發、全聯等4大賣場，以及優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者與會研商。

朱金龍指出，今天會議做出後續推動事項包括，各超商及賣場等委託業者應考量將外送安全納入選商機制、服務條款應避免有限時送達等類似約定事項、針對駕駛習慣良好外送員設有獎勵機制，以減少外送員違規與事故發生。

此外，職安署也將持續針對食品外送作業實施專案稽查，要求業者儘速改善缺失，交通部公路總局也在正研訂「外送交通安全指引」相關規範，以利業者遵循，降低外送員交通事故發生。

朱金龍轉述，與會人員都認同應持續強化食品外送的安全管理，其中，超商及大賣場等業者表示，關懷外送員安全健康是企業的社會責任，除目前採取限制機車外送的貨品大小及重量外，將透過契約與考核管理選商機制，進一步與平台業者合作提供外送員更合宜的運送方案，與會業者也承諾兩週後提出計畫。