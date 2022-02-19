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過年吃胖怎麼辦？網友做這些事情打造易瘦體質！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
過年吃胖怎麼辦？網友做這些事情打造易瘦體質！ 圖片來源/unsplash
過年吃胖怎麼辦？網友做這些事情打造易瘦體質！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「瘦身」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大瘦身運動以及五大瘦身飲食網路聲量排行。

年節期間，團圓飯不外乎都是大魚大肉，加上各種涮嘴的餅乾糖果，許多民眾在年假期間體重就這樣不知不覺上升。為了維持好體態，不少人會在年後運動及飲食控制瘦身，而到底網友熱議的瘦身運動有哪些？還有到底要怎麼吃才能瘦呢？

重訓」減脂有效率 「跑步」、「瑜珈」入門門檻低受歡迎

觀察網友熱議的瘦身運動，可發現最受歡迎的便是無氧運動「重訓」，近幾年來，大眾對於瘦身不僅僅在乎體重，更在乎「體脂」，因此許多人開始透過重訓達成增肌減脂的目標，有民眾就分享「重訓減脂以後整個人體態都不一樣了，看得出來是瘦得健康、漂亮！」，並附上自己重訓前後的對比照，讓許多網友直呼「真的差超多！」。

瘦身運動 TOP 7 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
瘦身運動 TOP 7 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多人也喜歡「跑步」、「瑜珈」等入門門檻低的瘦身運動，有網友就表示「健身房報名還要錢跟喬時間，跑步隨時有空就可去」；另外也有民眾提問「瑜珈減肥真的會比一般重訓有效嗎？」，引發網友熱議，其中有人表示「瑜伽體重不會掉，但是體態會差很多」，並提醒瑜珈的成效是需要長時間累積維持，民眾若要求快還是以重訓搭配有氧運動較有效率。

減重首吃「蔬果」類 增肌減脂別忘了「魚肉蛋類」

接著，我們針對熱門的「瘦身飲食」做觀察。網友在減肥飲食中，最熱議的就是「水果」及「蔬菜」類，像是有民眾分享自己「減肥早餐只吃蘋果」，引發網友兩極回應，有人附和表示「之前看過分享以後實行，成效還不錯」，但也有人提醒「台灣水果都很甜，糖份快跟手搖飲料差不多，吃多其實根本減不了」，呼籲其他網友還需特別注意；另外，也有民眾分享「減肥真的多吃菜，聽起來很老梗但真的有用」，並表示蔬菜內富含高纖維，能幫助腸道消化，讓減肥事半功倍。

瘦身飲食 TOP 5 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
瘦身飲食 TOP 5 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，有在增肌減脂的民眾要記得「魚肉蛋類」及「豆類」的蛋白質攝取，有網友就在自己分享的健身菜單中特別強調「要有效率一定要秤好蛋白質份量，要吃夠」；另外，也有營養師特別提醒在減肥中還是需要攝取足夠的澱粉，並可以「全穀雜糧」等原型澱粉為主，才能瘦得健康。

運動不僅僅是為了漂亮的體態，更是為了身體健康，搭配營養均衡的飲食控制更能瘦得健康又長久。你也需要年後瘦身嗎？挑選一個熱門瘦身運動一起動起來吧！

觀看原文→https://bit.ly/3LmaGEZ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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