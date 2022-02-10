這次真的要停了 阿囉哈客運2月19日起停駛

阿羅哈客運去年底內部公告傳出停駛消息後，被交通部溫情喚回繼續營運，今天阿羅哈在官網再次發出停駛公告，自2月19日凌晨起停駛目前僅剩的台北-高雄、台北-嘉義兩條路線。公告指出，自去年12月14日續營以來，每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出，近期疫情來勢洶洶影響營運，不得不選擇停業。高雄市區監理所表示，今阿羅哈董事會決議公司自2月19日起全面停駛1年。

這一波本土新冠疫情成為阿羅哈停駛的最後一根稻草，阿羅哈指出，近日本土、境外移入個案似有擴大跡象，持續影響民眾選搭國道客運意願，公司不得不再次選擇停業停損一途，以確保員工薪資及資遣費發放，並保障預售票民眾退票權益（退票機制會再行公告官網）。

停駛公告中以抱歉開頭，以感謝結尾。阿囉哈指出，特別感謝交通部公路總局在去年12月給予溫暖的關懷，在承諾繼續經營後，已完成春節南北返鄉乘客疏運的階段性任務。在公司全體團隊努力經營下，雖想繼續服務卻也礙於經營現況考量，終究敵不過新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，讓支持公司的長官及乘客失望了，也感謝各界關心與協助，非常不捨，再度感謝。車票的履約或是員工的勞動權益，會盡最大的誠意處理完善。

高雄市區監理所表示，阿羅哈客運公司受疫情影響原訂去年12月14日起停止「臺北-高雄」、「臺北-嘉義」2條路線營運，歷經交通部公路總局出面溝通協調同意繼續經營。因旅客減少，也做了班次調整，包括台北-高雄3999線每周從788班減至246班、台北-嘉義3888線每周從398班減至96班，總班次從1186班減至342班。但春節後仍受疫情、營運虧損和資金調度所困。今天董事會決議公司經營至今年2月18日，並自2月19日起全面停駛1年。

公路總局指出，阿羅哈客運為民眾南北往來可選擇公路汽車客運之一，多年來完成各大節期疏運任務，對於停駛雖然惋惜，但也尊重。高雄市區監理所收到停止路線營運申請文件後，將以行車安全列為首要考量，盡速依監理程序辦理。

目前台北往返高雄市替代路線，有國光客運【1838】台北-高雄路線、統聯客運【1610】台北-高雄等路線。台北往返嘉義縣市，則有國光客運【1834】台北-嘉義、【1836】台北-新營、日統客運「【7005】台北市-民雄鄉路線。統聯客運【1612】台北-台南和【1618】台北-嘉義、【1638】台北-東石等路線。