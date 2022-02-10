女忍腹痛4個月竟是膽囊癌末期 醫籲留意3大症狀
持續腹痛勿輕忽，一名40歲女性腹痛長達4個月，忍不住才就醫，檢查竟是第4期膽囊癌，腫瘤已轉移到肝臟。醫師提醒，持續上腹痛、體重下降或不明黃疸，最好儘早就醫檢查。
收治這名個案的林口長庚醫院腫瘤科主治醫師吳教恩今天在「無聲殺手膽道癌」記者會上表示，膽道癌是膽囊癌、膽管癌與壺腹癌的總稱，每年發生個案估約2500人，因惡性度高易擴散，且症狀不典型難早期發現，且手術位置困難，故死亡率高。
吳教恩說，膽道癌危險因子以高齡、B或C型肝炎與肝硬化，但也有患者毫無危險因子；症狀依照腫瘤侵犯位置不同，包含腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、體重下降等，較明顯的症狀則有黃疸、灰白便與茶色尿。
吳教恩分享，他曾收治一名40歲女性，身形雖較肥胖，但並無特別危險因子，僅是腹痛長達4個月且體重持續下降，直到忍不住就醫，檢查竟發現已是第4期膽囊癌，接受多樣治療仍在2年後不幸離世。
吳教恩也提到另1名個案為60多歲女性，腹部悶痛長達半年，痛到無法工作才就醫，竟檢查出直徑近15公分的肝內膽管癌。
2月12日是世界膽道癌日，吳教恩提醒，若上腹痛、黃疸等症狀超過2週，或未刻意減重3個月內體重下降5%，就要格外留意，建議可至腸胃科或家醫科診所進行超音波或胃鏡檢查，有異狀再轉診到大醫院治療。
吳教恩說，各類癌症預防方式大致相同，遠離吸菸、檳榔等致癌物質，維持正常作息，減輕壓力，若患有B、C型肝炎要定期追蹤。
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