快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

女忍腹痛4個月竟是膽囊癌末期 醫籲留意3大症狀

中央社 / 台北10日電

持續腹痛勿輕忽，一名40歲女性腹痛長達4個月，忍不住才就醫，檢查竟是第4期膽囊癌，腫瘤已轉移到肝臟。醫師提醒，持續上腹痛、體重下降或不明黃疸，最好儘早就醫檢查。

收治這名個案的林口長庚醫院腫瘤科主治醫師吳教恩今天在「無聲殺手膽道癌」記者會上表示，膽道癌是膽囊癌、膽管癌與壺腹癌的總稱，每年發生個案估約2500人，因惡性度高易擴散，且症狀不典型難早期發現，且手術位置困難，故死亡率高。

吳教恩說，膽道癌危險因子以高齡、B或C型肝炎與肝硬化，但也有患者毫無危險因子；症狀依照腫瘤侵犯位置不同，包含腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、體重下降等，較明顯的症狀則有黃疸、灰白便與茶色尿。

吳教恩分享，他曾收治一名40歲女性，身形雖較肥胖，但並無特別危險因子，僅是腹痛長達4個月且體重持續下降，直到忍不住就醫，檢查竟發現已是第4期膽囊癌，接受多樣治療仍在2年後不幸離世。

吳教恩也提到另1名個案為60多歲女性，腹部悶痛長達半年，痛到無法工作才就醫，竟檢查出直徑近15公分的肝內膽管癌。

2月12日是世界膽道癌日，吳教恩提醒，若上腹痛、黃疸等症狀超過2週，或未刻意減重3個月內體重下降5%，就要格外留意，建議可至腸胃科或家醫科診所進行超音波或胃鏡檢查，有異狀再轉診到大醫院治療。

吳教恩說，各類癌症預防方式大致相同，遠離吸菸、檳榔等致癌物質，維持正常作息，減輕壓力，若患有B、C型肝炎要定期追蹤。

腹痛 腫瘤 肝炎

延伸閱讀

引水人今列第11條傳播鏈 礁溪、房仲案與歐美、中東相近

桃園新增12例本土個案 嘉聯益桃科廠460人全面採檢

直播／今本土+37、46例境外移入無死亡個案

男子長期聲音沙啞咳嗽 就醫才發現喉嚨長腫瘤

相關新聞

不敵疫情又逆轉 阿羅哈客運2月19日起路線全停駛

受到疫情影響，客運業運量大幅下滑，原本阿羅哈台北高雄、台北嘉義兩條路線，經營到去年12月13日止，不過在交通部公路總局長...

11日起回溫 中部以北13日午後防較大雨勢

氣象局今天說，東北季風明天減弱，北台灣回溫感受明顯，西半部及馬祖容易有霧；13日下午鋒面影響，中部以北可能有較大雨勢；1...

質疑中央補助蛋農用錯方法 王惠美：應降低飼料成本

彰化縣是全台最大雞蛋產地，彰化縣長王惠美認為，中央對缺蛋處理的方法有點用錯，強調補助對蛋農沒太大功效，主要是怎麼降低飼料...

法務部查物價 「正忠排骨飯」推折扣5元優惠方案

法務部跨部會「物價聯合稽查小組」今天啟動農曆年後新一波稽查，知名企業連鎖便當「正忠排骨飯」響應政策，本月16日至28日推...

龍應台首部圖文創作「走路─獨處的實踐」 逃離網路綁架

作家、前文化部長龍應台首部圖文作品「走路─獨處的實踐」，提出30個實踐獨處的方式，寫下40篇實踐獨處的經驗，更首次包辦文...

EMU500型閘瓦改台製又出包 台鐵急採購檢討驗收規範

台鐵EMU500型電聯車，日前遭爆使用中國大陸製劣質閘瓦（煞車皮），行車間時常出現掉落、碎裂，甚至發生因積鐵嚴重導致磨耗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。