不敵疫情又逆轉 阿羅哈客運2月19日起路線全停駛

受到疫情影響，客運業運量大幅下滑，原本阿羅哈台北高雄、台北嘉義兩條路線，經營到去年12月13日止，不過在交通部公路總局長官的道德勸說下，阿羅哈決定繼續營運。不過事隔不到兩個月，阿羅哈客運今發出新聞稿強調，去年決定不停駛以來，每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出相當嚴重，因此決定再次選擇停業。

據了解，阿羅哈今突然宣布又停駛，不僅乘客意外，就連公路總局也感到詫異。有員工直言，明明去年底拜會的時候，業者說感謝政府支持，還說捨不得粉絲，願意繼續營運，沒想到突然又宣布停駛，實在令人意外。

阿羅哈客運表示，台北至高雄、台北至嘉義兩條路線，自去年12月14日不停駛以來，每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出相當嚴重，加上近期新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶，本土及境外移入個案似有擴大跡象，已持續影響民眾選搭國道客運意願，因此公司不得不再次選擇停業停損一途，以確保員工薪資及資遣費發放，並保障預售票民眾退票權益，造成不便之處，敬請各界見諒。

阿羅哈客運也提到，感謝交通部公路總局長官，在去年12月本公司預告停駛前給予溫暖的關懷，在承諾繼續經營後，已完成春節南北返鄉乘客疏運的階段性任務，在公司全體團隊努力經營下，雖想繼續服務卻也礙於經營現況考量，終究敵不過新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，讓支持公司的長官及乘客失望了，也感謝各界關心與協助，非常不捨，再度感謝。

阿羅哈客運指出，台北高雄、台北嘉義兩條路線將經營到2月18日24時止，對於阿羅哈客運的乘客好朋友或一同奮鬥的員工好伙伴，無論是車票的履約或是員工的勞動權益，公司會盡最大的誠意處理完善。

阿羅哈客運也在官網上公告退票相關規定，即日起可持套票或來回票至各營運站點辦理退款，3月1日起統一於新莊站辦理退款事宜，如有預購2月18日以後的乘客，辦理方式亦同。

公路總局表示，阿囉哈客運公司於今天下午召開董事會，決議兩條路線都營運至本月18日止，這部分尊重業者意願。由於阿羅哈客運這兩條路線共計342班次，目前國道客運業者現有班次的運能是足夠的，所以基本上不會影響民眾的權益，另業者也有規畫退款管道，相關勞工權益將請高市勞工局處理。

公路總局表示，阿羅哈客運公司因受景氣及疫情影響持續虧損，公司面臨資金調度及經營困難，於今下午召開董事會決定公司經營至111年2月18日，並自2月19日起全面停止路線營運一年，不過一年內若未申請復駛，公司就會直接歇業，屆時也沒有恢復路線營運的可能。