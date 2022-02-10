龍應台首部圖文創作「走路─獨處的實踐」 逃離網路綁架

作家、前文化部長龍應台首部圖文作品「走路─獨處的實踐」，提出30個實踐獨處的方式，寫下40篇實踐獨處的經驗，更首次包辦文圖創作，電繪18幅畫作。龍應台今在新書發表會上提及時代的本質結構已經不同，獨處需要重新定義，她認為，獨處是心靈的主動追求，透過走路，能讓自己從網路的綑綁中脫身，讓身體與心靈單獨而完整地相對。

龍應台說，一般人對獨處的印象是離群索居的獨自面壁，但在科技網絡發達的現代，即使單獨在一個房間內，心神卻掛在網路上，那不叫獨處，好比她過去看一本書可以從第1頁看到第800頁，現在完全沒辦法。「現代人做不到獨處，只要有手機，永遠在紅塵滾滾之中，永遠都在跟別人說話。」

當她意識到所有人都被網路綁架，網路上資訊流於碎片化，龍應台產生了很大的危機感，她說，走路可以讓自己從網路綑綁中脫身，跟平常黏著的環境拉出距離，「我救不了全世界，我得先救我自己。」

有人誤以為這本書是心靈雞湯，充滿禪風，龍應台卻顛覆了獨處的想像，她的獨處，是以走路作為行為實踐。龍應台提及，書裡有許多對話，走路、跟人互動，都能讓自我變小，是隨心所欲的境界，也是自由的實踐。

自承對畫畫不太有自信，卻在和碩集團董事長童子賢贈送一台iPad Pro後，意外開啟了龍應台的電繪創作，開始畫下生活中所接觸到的動物、植物與人物風景。她透露，iPad就放在她的床頭，有時夜半醒來就繼續作畫。