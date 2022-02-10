EMU500型閘瓦改台製又出包 台鐵急採購檢討驗收規範

台鐵EMU500型電聯車，日前遭爆使用中國大陸製劣質閘瓦（煞車皮），行車間時常出現掉落、碎裂，甚至發生因積鐵嚴重導致磨耗車輪狀況，恐影響行車安全。台鐵緊急向國內一家廠商採購，未料又出包。對此，台鐵說，會再向國內另家廠商買新的閘瓦，同時也會檢討材質跟驗收方式。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天在臉書上表示，去年12月，該會揭露台鐵EMU500型電聯車使用中國劣質閘瓦（煞車皮），不時發生閘瓦掉落、碎裂、積鐵導致磨耗車輪等問題，嚴重危及行車安全。

協會說，當時台鐵坦承，該批中國製閘瓦確實有剝落、車輪踏面刮凹情形，會勘後發現比例高達將近一成。除了要求廠商賠償新的閘瓦，為避免衍生維修、斷料疑慮，去年8月緊急採購5000塊閘瓦，由「長聚興企業」得標。

協會說，事發之後，交通部長王國材隨即表示，台鐵是交通部最操心的部分，涉及安全部分台鐵需要檢討，嚴謹度需要再提升。然而，台鐵卻不思進取，把王的話當耳邊風，緊急採購的閘瓦依狀況依舊層出不窮。

協會說，該會再次接獲檢舉，緊急採購的閘瓦交貨之後，台鐵陸續進行更換，卻接連發生積鐵情形，包含1月30日EMU539、EMU543列車發生閘瓦積鐵；2月5日EMU543列車閘瓦再次發生積鐵，導致閘瓦咬死，車子開到南港後緊急停車、換車。

協會說，面對這種情形，基層員工只能壞了就換，從一片爛閘瓦，換上另一片爛閘瓦，簡直是拿乘客跟員工的生命安全開玩笑。

協會也質疑，先是讓劣質的中國閘瓦完成驗收，用了之後發現有問題，再緊急採購一批閘瓦，結果又是劣質品。為什麼劣質品可以一再完成驗收，台鐵到底是怎麼驗收的？

協會說，周一台鐵「再次」招標，緊急採購4000塊的EMU500型列車閘瓦，這樣不斷的惡性循環，令人搖頭。

對此，台鐵局表示，閘瓦碰到水就容易有積鐵，但由於材質本身不是台鐵可以處理的，已請工研院針對閘瓦的材質分析。目前國內只有兩間廠商做閘瓦，會跟另一間五泰先採購3000、4000片，避免列車斷料。

台鐵說，後續一定會依照合約規定趕快處理，還會檢討驗收規範。未來可能在天氣差、有下雨的段進行測試和驗收，結果會比較客觀，才不會明明驗收通過，上路又出現積鐵。