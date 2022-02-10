寒假結束 醫呼籲家長小心「開學症候群」盯防疫

明天就是開學日，長達20多天的寒假結束，學生難免感到失落，甚至不想面對、逃避上課，衛福部草屯療養院醫師提醒，「開學症候群」雖非嚴重身心異常，但家長和老師仍要注意，最好陪伴收心調適，並叮嚀孩子正確防疫，降低群聚威脅。

衛生福利部草屯療養院指出，今天是寒假最後一天，明天多數學生就迎來新的學期，但度過歡樂輕鬆的20多天假期，回歸正常生活作息，對學生、家長都是考驗，部分孩子甚至像得了「開學恐慌症」，感到情緒低落或身體不適。

草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅說，「開學恐慌症」、「開學症候群」等雖然不是嚴重的身心異常，但家長及老師仍須注意，許多小朋友經過長假以後，因放假期間作息鬆散，回歸正常生活需要一段調整及適應時間，也需大人協助。

而要協助孩子收心並非難事，但需要耐性，明天開學後，又是2天周末假日，許表示，可善用所剩的休假時間營造上課氣氛，分享假期快樂點滴，更討論假期將結束的心情，給予關心與重視，也一起檢視或完成遺漏的作業，增加親子互動。

面對孩子需要時間恢復正常作息，怕他賴床可提早喚醒他，多點鼓勵及耐性，別動怒；適當規範3C產品使用，家長也以身作則；鼓勵孩子和同學互動，多留意其上學及人際關係；若情緒低落等身心症狀逾1周未改善應就醫尋求專業協助。

許維堅也提到，目前疫情所造成不安氛圍，學生也需要安心、安身之道，家長應叮嚀勤洗手、戴口罩，均衡飲食、適度運動，但減少不必要的群聚及接觸，並提醒孩子勿將手、玩具等放入嘴巴，養成良好的個人衛生習慣，降低染疫威脅。

草屯療養院則表示，面對疫情危機，不論大人小孩都要正向思考，維持身心健康，家長應以身作則，不要歧視染病、居家檢疫或居家隔離者，同時感恩為防疫付出的人員，並且幫助需要幫助的人，才能帶領孩子健康走過新冠肺炎的威脅與衝擊。