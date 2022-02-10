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新式無導線心臟節律器建功 搶救心臟多次停跳婦人一命

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新式無導線心臟節律器建功，搶救心臟多次停跳婦人一命。圖／醫師陳則瑋提供
新式無導線心臟節律器建功，搶救心臟多次停跳婦人一命。圖／醫師陳則瑋提供

66歲姜姓婦人在診所洗腎時胸痛不止，心電圖呈現心肌缺氧及心律不整，診所轉送台南麻豆新樓醫院多次心臟停止跳動，醫師置放新式無導線心臟節律器才心跳穩定，同時改善心絞痛和暈厥等問題，已恢復洗腎及日常活動。

院方今天公布案例，心臟內科主治醫師陳則瑋表示，無導線節律器的體積比傳統型小20倍，不用開刀、加上無傷口、不出血，術後恢復快速、不留傷疤，也無外觀突起可見、胸口感覺卡卡，以及傳統式導線感染、掉落、作用不良等問題；重要的是大幅降低感染風險，排除傳統型因感染導致心內膜炎等各種併發症的可能，對於洗腎、糖尿病患者等需注意感染、出血的高風險群可優先考慮。

姜姓婦人在新樓醫院先確診為心肌梗塞後，進行動脈氣球擴張置放支架，手術順利；不料出院當天卻突然暈厥，檢查發現異常心律不整，且不規律心跳中還有多次超過三秒無心跳。

陳則瑋表示，病人除心肌梗塞與心房震顫，還有心搏過緩停跳狀況，病情十分複雜，急需置放心律調節器，但傳統節律器須經鎖骨下靜脈置入導線，進而連接節律器埋於胸前皮下，病人因血管特殊，須左、右手交替做血液透析，雙臂都有洗腎管路，無論置放左或右邊都將受到嚴重影響。

陳則瑋說，新型無導線心律調節器在全世界已有超過10萬個成功案例；優點是不需在胸前劃開傷口，也毋須經由鎖骨下靜脈置放，只需從大腿處股靜脈切開約1公分，藉導管將約3公分長膠囊狀節律器放入右心室即可，過程只需局部止痛、止血，且術後即可行動自如。麻新心臟內科團隊有全天候服務心導管室，能妥善診療相關病患。

新式無導線心臟節律器建功，搶救心臟多次停跳婦人一命。圖／醫師陳則瑋提供
新式無導線心臟節律器建功，搶救心臟多次停跳婦人一命。圖／醫師陳則瑋提供

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