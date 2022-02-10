花蓮和仁礦場擬增儲料碎礦區 環委憂噪音粉塵擾民

欣欣水泥的花蓮和仁三礦採礦場將新增儲料區、碎礦區，今天環評初審，但環評委員擔心，未來營運及運送礦石過程，將帶來大量噪音及粉塵汙染，威脅當地社區健康及安全，要求強化社會調查並提出具體減輕措施，補正再審。

欣欣水泥和仁三礦採礦場位於花蓮縣秀林鄉良里溪下游北岸，申請核定礦業用地面積0.33公頃，預計可採礦量約5萬公噸，年產量4800公噸，預估開採年限約十年。為存放開採的大理石，擬在既有的採礦場旁，規畫迴車與卸料區、儲料區、碎礦區，估計平均每月生產400公噸大理石，需有16部次卡車來回運銷花蓮工廠。

環評委員表示，礦業用地地表含泥量相當高，但此開發卻沒有清除淤泥的計畫，並不妥適；另外礦石運送路徑將造成環境汙染，應考慮鋪設混凝土或瀝青混凝土路面、評估密閉式運輸等方式，降低粉塵擴散。

委員也指出，採礦會導致嚴重粉塵及噪音問題，現在不只要開發儲礦區，還要新增碎礦區，而當地和仁社區僅距離礦場500公尺，非常接近，不管人口多或少，都應該對當地居民有更多了解及關懷，包括人口資料、產業結構、進出交通安全等部分，應該考量如何降低當地噪音及粉塵，提出更多具體可行的影響減輕對策，才能維護社區健康與安全。

欣欣水泥指出，當地約有49戶部落居民，都有前往溝通，至於交通部份，由於蘇花改已經通車，除非假日管制，否則車子已經不走台九丁跟和仁部落，而是在蘇花改和中隧道過磅通行，也願意再多做生態監測及影響減輕措施。

環評委員最後決議補正再審，開發單位必須補充夏季生態調查資料，提出具體生態影響減輕措施，評估減少地下水使用、加強車行路徑鋪面以減低揚塵，並強化社會環境調查，包括噪音、粉塵、交通安全對居民影響，及提出減輕措施。