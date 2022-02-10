快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮和仁礦場擬增儲料碎礦區 環委憂噪音粉塵擾民

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
欣欣水泥擬在既有的採礦場開發迴車與卸料區、儲料區、碎礦區。圖／取自環說書
欣欣水泥擬在既有的採礦場開發迴車與卸料區、儲料區、碎礦區。圖／取自環說書

欣欣水泥的花蓮和仁三礦採礦場將新增儲料區、碎礦區，今天環評初審，但環評委員擔心，未來營運及運送礦石過程，將帶來大量噪音及粉塵汙染，威脅當地社區健康及安全，要求強化社會調查並提出具體減輕措施，補正再審。

欣欣水泥和仁三礦採礦場位於花蓮縣秀林鄉良里溪下游北岸，申請核定礦業用地面積0.33公頃，預計可採礦量約5萬公噸，年產量4800公噸，預估開採年限約十年。為存放開採的大理石，擬在既有的採礦場旁，規畫迴車與卸料區、儲料區、碎礦區，估計平均每月生產400公噸大理石，需有16部次卡車來回運銷花蓮工廠。

環評委員表示，礦業用地地表含泥量相當高，但此開發卻沒有清除淤泥的計畫，並不妥適；另外礦石運送路徑將造成環境汙染，應考慮鋪設混凝土或瀝青混凝土路面、評估密閉式運輸等方式，降低粉塵擴散。

委員也指出，採礦會導致嚴重粉塵及噪音問題，現在不只要開發儲礦區，還要新增碎礦區，而當地和仁社區僅距離礦場500公尺，非常接近，不管人口多或少，都應該對當地居民有更多了解及關懷，包括人口資料、產業結構、進出交通安全等部分，應該考量如何降低當地噪音及粉塵，提出更多具體可行的影響減輕對策，才能維護社區健康與安全。

欣欣水泥指出，當地約有49戶部落居民，都有前往溝通，至於交通部份，由於蘇花改已經通車，除非假日管制，否則車子已經不走台九丁跟和仁部落，而是在蘇花改和中隧道過磅通行，也願意再多做生態監測及影響減輕措施。

環評委員最後決議補正再審，開發單位必須補充夏季生態調查資料，提出具體生態影響減輕措施，評估減少地下水使用、加強車行路徑鋪面以減低揚塵，並強化社會環境調查，包括噪音、粉塵、交通安全對居民影響，及提出減輕措施。

噪音 環評 花蓮

延伸閱讀

花蓮推「Q幣」數位消費券 太平洋燈會加碼贈送10萬點

疫情衝擊家庭經濟 愛花蓮實物銀行供弱勢申請物資

影／花蓮72歲老婦開車突油門踩死暴衝 10秒不到連撞9車

亞泥提花蓮礦區回饋機制 部落12日諮商同意投票

相關新聞

威力彩今衝11.5億 士林飛來發：溫泉業砸6萬電選+包牌

威力彩頭獎已連槓31次，今(10)日頭獎累積金額預估上看11.5億元，破了10億元大關。預計不少民眾衝著高額獎金搶買彩券，彩券行透露，今(10)日上午前已有一家常客北投溫泉業者花費6萬買威力彩彩券，期盼今晚就能抱走11.5億。

催蛋！ 農委會公布蛋中雞補助辦法 7500萬元用完為止

北部地區缺蛋，農委會「催蛋」，提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，以現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本...

為家庭停下腳步非常重要！Naomi Watts以家重整內心、迎接嶄新未來

Naomi Watts打開門時一臉素淨又沒穿鞋，身上以淺藍色緊身褲搭配無袖背心，再披著一襲厚實的藍色開襟針織衫。

228連假高鐵再加開6班車 周六凌晨零時開放訂票

和平紀念日、二二八連假疏運期間，為加強服務旅客需求，台灣高鐵公司今天宣布再加開六班次列車（南下四班、北上二班），自2月1...

年度10大風雲飯店出爐！下殺48折 五星飯店2,500有找

去年第二、三季受本土疫情影響，觀光旅遊景氣低靡，但解封後旅遊需求激增，加上振興券加持，訂房需求大增。以易遊網訂房量來看，...

台灣限定！LINE聊天室輸入3關鍵字 跳出元宵節天燈特效

習俗上農曆新年的慶祝氛圍一直要到元宵節才告一段落，在這個溫馨、團聚的節日裡，LINE團隊特別準備了台灣限定的元宵節聊天室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。