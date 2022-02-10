把握好天氣！周日全台有雨冷空氣接力襲 高山有望降雪

把握兩天好天氣。中央氣象局說，下周日變天，鋒面通過，緊接著下周一東北季風等級冷空氣報到，一路影響到下周三。最冷時間落在下周日一晚上到下周二清晨，中部以北低溫下探13度。此外，下周日晚上到下周一上半天，3500公尺以上高山有望降雪。

氣象局氣象預報員張承傳說，今天還是東北季風影響，加上華南水氣東移，苗栗以北上午有下雨，但下午華南水氣會北移離開，剩北海岸、宜花東、北部山區有雨，北部平地降雨機會低，中南部多雲到晴。北部今天高溫19、20度、中南部24到26、東部22度。

張承傳說，明後兩天東北季風減弱，水氣少，降雨剩東半部跟北部山區，其他地區多雲到晴。明後兩天高溫也會回升，北部22到24度、中南部24到26度、東部23度。全台低溫14到17度。

張承傳說，下周日鋒面通過，中午過後到晚上降雨開始明顯，各地都會有陣雨，尤其中部以北、東北部下雨時間長，晚上中部以北有較大雨勢發生機率。下周日這天溫度還沒有特別明顯變化，到了下周一鋒面通過，東北季風增強，各地明顯轉涼，北部高溫剩17度、中部18度、南部23度。

張承傳說，這波東北季風預計影響到下周三，最冷時間是下周一晚上到下周二清晨。中部以北低溫13、14度，台北市15度。不過下周一下半天降雨就會趨緩，剩下迎風面北部、東半部有雨。

高山降雪部分，張承傳說，鋒面通過時有帶來水氣，下周日晚上到下周一上半天，3500公尺以上高山有望降雪。