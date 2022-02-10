台灣好行路線全國評比 金門連續7年蟬聯第一名

交通部觀光局每年都會針對各「台灣好行」路線進行評比，金門縣政府及金門縣公共車船管理表現亮眼，分別蟬聯郵輪式推動單位組第1名及客運業者組第1名，縣府觀光處處長丁健剛表示，未來因應金門大橋通車，將會持續推動金門獨一無二的台灣好行金門品牌。

交通部觀光局台灣好行服務管理及服務品質優化作業滿意度評比結果，今天出爐，頒獎典禮於今日假觀光局台北旅服中心舉辦，由交通部觀光局副局長周廷彰親自頒獎，丁健剛及公共車船管理處處長吳志偉特別前往領獎。

據了解，評比委員由各大學運輸及觀光旅遊背景等專家學者組成，評比面向有軟硬體設施共6項，在嚴謹的評比制度下，能從全國各縣市及國家風景區管理處所屬路線中脫穎而出，實屬不易；其中，金門縣公共車船管理處連續7年（2015年至2021年）勇奪客運單位第一名，推動單位金門縣政府則是連續5年（2017年至2021年）獲得推動單位第一名。

金門觀光公車是在2013年12月加入台灣好行行列，名稱已更改為台灣好行金門線，目前共有6條路線，包含A線—水頭翟山線、B線—古寧頭戰場線、C線—獅山民俗村線、D線—榕園太湖線、E線—風獅爺主題路線及F線—尋城趣文化小旅行主題路線，行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。

觀光處表示，金門的台灣好行近年來有許多創新及便民的作為，例如車內中英日韓四語影音導覽系統、使用低地板油電之低碳及無障礙車隊、車上免費Wifi、線上訂位劃位系統(www.kinmendiway.com)及專屬Ci識別標誌之車體塗裝、站牌設計等，有效提昇路線附加價值及旅客搭乘意願，建立起更加友善的交通旅遊服務。

目前台灣好行共發行半日券、一日券、二日券、風獅爺主題套票半日、一日券及尋城趣主題套票半日券等6種套票，半日券價格為250元、一日券為400元及二日券700元，除可於7-11及全家便利商店購買外，也可以透過線上購票訂位系統或車上以Line Pay付費。相關資訊請洽服務專線：金城車站：082-325548、山外車站：082-332814、沙美車站：082-352360。