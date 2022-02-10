台南三井outlet開幕遇228連假 市府多管齊下疏解車潮

台南三井outlet即將在2月25日開幕試營運，台南市政府組成跨局處團隊協助三井outlet擬定交通疏導計畫，以確保開幕期間周邊道路交通順暢性，交通局表示台南三井outlet位於高鐵台南站、台鐵沙崙站前，搭乘雙鐵是最好的選擇，且大台南公車也有6條路線行經高鐵台南站，呼籲市民多多利用大眾運輸工具前往，省時又便利。

交通局長王銘德表示，台南三井outlet位在高鐵台南站、台鐵沙崙站前，雙鐵已提供213班次，是最佳選擇的交通工具，且搭乘台鐵至三井outlet民眾，將由三井outlet公司提供商場優惠折價劵給搭乘民眾。

王銘德建議，台南地區鄰近台鐵沿線的民眾，以搭乘台鐵為優先選擇，而新化、關廟、歸仁地區可搭乘綠16、紅14公車、東區搭紅3公車、安平地區搭H31公車、永康奇美地區可搭H62公車，6條路線共提供206班次，皆可至高鐵台南站，步行5分鐘就可至三井outlet商場。

開車的民眾可以循著預先規劃好的進場動線，跟著導引牌面的指引來行車，且周邊13個主要的路口都有安排好台南三井outlet派遣的交管人員來交通疏導。

交通局預估逛街車潮容易集中在假日的11時到17時，該時段容易與收假日趕往高鐵站搭乘高鐵車潮重疊，尤其是228連假的最後一天，特別呼籲市民當天要特別留意，最好是提早出門，保留多一些車行時間，並隨時注意交通局發佈的交通資訊。

為了避免前往逛街和要前往高鐵站搭高鐵的車潮，都使用86快速道路而造成回堵，交通局規劃替代路線，讓用路人提早改道，降低台86堵塞的情況，建議從市區方向過來可由台1線接仁德區文賢路，左轉保安路接上崙街，沿台86之側車道連接中正南路，從關廟方向過來可由南雄路接五甲路、歸仁13路，從歸仁方向過來可由凱旋路接高發3路、歸仁7路，從高雄方向過來可由台28接台39，往北接歸仁7路。

若在台86遇到大潭交流道回堵，往東方向可提前於上崙交流道下交流道，沿台86之側車道連接中正南路，再接高鐵大道、高鐵2路、歸仁10路。往西方向可提前於歸仁交流道往西下交流道，沿台86之側車道連接南157，再右轉歸仁13路。目前交通部公路總局也積極辦理台86線大潭交流道增設一支匝道延伸至高鐵特區工程，預計4月完工之後可以有效分散台86快速道路沙崙地區車流。

交通局盤點沙崙地區周邊整體空間，總計台南三井outlet南、北兩側立體停車場、2處特約停車場、市府公有停車場及路邊停車格、鄰近的民營停車場共有6500餘席汽車停車格位，台南三井outlet也在特約停車場安排假日接駁車，請民眾依指示停車，避免因等候停車格位造成道路堵塞。

交通局指出，為即時監控沙崙區域周邊交通狀況，大台南智慧交通中心已完成三井outlet及會展中心周邊計50處路口號誌連線即時調整紅綠燈及20處重要路口監視攝影機介接，能夠即時掌握沙崙區域周邊交通狀況，將讓商場周邊的交通順暢，交通局、警察局及三井公司已合作並成立Line群組即時通報交通狀況，隨時監控周邊交通狀況，即時調整道路管制措施，一旦有交通壅塞情形，即派員疏導。