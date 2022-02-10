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蛋價凍漲缺蛋更嚴重？農民：不要補助 回歸市場機制

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
農民團體呼籲政府別凍漲，交給市場機制決定蛋價。記者簡慧珍／攝影
農民團體呼籲政府別凍漲，交給市場機制決定蛋價。記者簡慧珍／攝影

政府本（2）月8日起以每台斤3元補助蛋農，彰化縣長王惠美今天表示，台灣缺蛋問題的根源在於飼料太貴，政府想辦法幫助農民之外，應補助農業設施提高養蛋雞的品質，雞蛋有好品質就有好價錢，形成正循環，才能逐步解決缺蛋問題。

王惠美今天出席彰化縣各界慶祝111年農民節表彰大會，致詞時指出，彰化縣是農業大縣，像是「最近彰化打了一個噴嚏，台灣重感冒。」最大產地的彰化縣雞蛋產量下降，影響整個台灣雞蛋供需，實質問題在飼料太貴，這幾個農民會比較辛苦，但這些狀況會慢慢紓緩和穩定下來。

首長致詞結束，王惠美在台下再談缺蛋一事，表示希望中央改用補助農業設施，提升養蛋雞品質，以降低禽流感發生率，另有一個很重要的概念不是凍漲就能解決所有問題，問題癥結在飼料成本太高，政府處理飼料價格才是當務之急。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，已經收到飼料商通知將再次調漲飼料價格，現在每公斤15.2元，再漲0.6元，接近16元，政府凍漲蛋價讓農民養雞不敷成本，蛋農都希望凍漲到本月底就好，3月起由市場機制調節，該漲就漲，該跌就跌，政府不須再補助。

黃榮珍表示，3月起如果回歸市場機制，蛋農不會大漲，大概每台斤漲個2、3元，呼籲消費者少量購買，不要搶購囤蛋，如果政府繼續凍漲，只會讓農民加速淘汰產蛋率較低的老蛋雞使得蛋荒更嚴重。

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