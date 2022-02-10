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威力彩今衝11.5億 士林飛來發：溫泉業砸6萬電選+包牌

聯合新聞網 / 綜合報導
士林飛來發彩券行透露，已有溫泉業者砸6萬包牌兼電腦選號，期盼能在今晚抱走11.5億。報系資料照
士林飛來發彩券行透露，已有溫泉業者砸6萬包牌兼電腦選號，期盼能在今晚抱走11.5億。報系資料照

威力彩頭獎已連槓31次，今(10)日頭獎累積金額預估上看11.5億元，破了10億元大關。預計不少民眾衝著高額獎金搶買彩券，有彩券行向媒體透露，今(10)日上午前已有一家溫泉業者花費6萬買威力彩彩券，期盼今晚就能抱走11.5億。

根據《ETtoday新聞雲》報導，曾多次開出彩券頭獎的士林飛來發彩券行業者表示，隨著威力彩獎金衝高，前來購買的民眾已由包第2區800元，直接加碼2到3組，也有人直接在第1區包下7碼、第2區全包5,600元，本期威力彩彩券，購買最高金額是某家溫泉業者砸了6萬元，以電腦選號加上包牌的方式試試手氣，其餘民眾則有砸1、2萬買彩券者。

回顧士林飛來發近年來開出頭獎例子，為2015年9月14日，當時威力彩頭獎獎金為28.74億元，為史上次高金額，由一對夫妻逛士林夜市時路過彩券行買下，且為一注獨得，相當幸運。截至今日上午截稿為止，該家彩券行在Google蒐尋上到店人次衝高，比一般同樣時間相比，暴增相當多的排隊民眾。

威力彩 彩券行

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