催蛋！ 農委會公布蛋中雞補助辦法 7500萬元用完為止

北部地區缺蛋，農委會「催蛋」，提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，以現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本每台斤3元；另補貼蛋中雞每隻25元、300萬隻雞，蛋中雞補助方案今天出爐。

根據農委會公布的「111年度穩定雞蛋生產-蛋中雞飼(代)養費用補助辦法」，蛋雛雞飼養成為產蛋雞，期間需經歷蛋中雞飼(代)養期，其飼(代)養時間長、成本高，為鼓勵蛋農加速進養蛋中雞，以補助蛋中雞飼(代)養費用，提升雞蛋生產效率及蛋品品質。

補助對象為全國蛋雞場，補助期間從今年2月8日起至到3月31日止；由於蛋中雞有不同日零，若相同補助金額有違公平原則，因此採取分靈補貼；補助對象為蛋雞場自蛋中雞場進養的蛋中雞，依照不同進養日齡，分級補助，1.75至89日齡，每隻補助20元；2.90日齡以上，每隻補助25元。

根據規範，蛋雞場自行育成蛋中雞的一貫場，每隻蛋中雞一律補助25元，蛋雛雞應在110年11月26日至111年1月16日間入雛飼養者；計畫總補助金額為7500萬元，當補助期間內，補助金額已用罄，將公告停止補助申請。

蛋雞場農民須填寫「111年度穩定雞蛋生產-蛋中雞飼(代)養費用補助申請單」，並向蛋中雞場索取，並檢附「中雞規格標示單」，以「掛號」郵寄本會申請補助金。最後寄件日期為今年4月6日。