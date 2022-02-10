快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水茶金故事 旅學堂帶你深度走讀

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
旅學堂以百年茶史在淡水留下軌跡為發想，將帶旅人搭輕軌徒步探訪淡水茶鄉故事。圖／旅學堂提供
旅學堂以百年茶史在淡水留下軌跡為發想，將帶旅人搭輕軌徒步探訪淡水茶鄉故事。圖／旅學堂提供

淡水地區隨著時代變遷，歷史上記載曾有的茶金歲月已不復見，淡水在地走讀品牌「旅學堂」以百年茶史在淡水留下軌跡為發想，帶旅人搭輕軌徒步探訪淡水茶鄉故事以及更多少為人知的風景，參加者還可以用優惠價格加購「淡海名物寶盒」，導覽日期為2月20日為上午9時半至12時。

新北捷運公司繼去年中秋節推出以淡水在地特色名產集合的「淡海名物寶盒」後，今年再度以淡水特色結合在地遊程推廣的「旅學堂」合作，共同推出「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」茶葉禮盒，跳脫一般傳統地方伴手禮的包裝設計，除了整體視覺設計延續淡海輕軌的藝術文青風格，更在外觀上加入了象徵茶湯金黃色澤的腰封，並命名為「輕軌茶旅 LRTea Trip」，將懷有傳統特色的淡水茶香與輕軌旅行相互結合，重新融合出新的淡水特色。

「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」不但選用大淡水地區野放的冠軍茶「東方美人茶」，更同時選用新北茶鄉坪林的「文山包種茶」，一次擁有新北兩款好茶，享受一趟充滿茶香的「輕軌茶旅」；同時搭配新北鶯歌製造的吸水杯墊及台灣製造的玻璃隨身瓶，無論送禮自用都非常的適合。

旅學堂以共學×共玩×共好為目標，致力於淡水文化風土推動，盤點在地資源，經常與跨領域職人合作，連續三年主辦異人茶金系列活動，今年延續此主題與新北捷運公司合作策畫「輕軌茶旅」導讀活動，透過挖掘地方DNA、文化轉譯的展演形式，打造輕軌茶旅深度體驗，參加者還可以用優惠價格加購「淡海名物寶盒」。

淡水旅學堂負責人李琪表示，茶葉在淡水國際港年代讓我們看見了茶金年代，順著淡海輕軌譜出了不一樣的淡水茶故事章節，茶產區美麗轉身為淡水最美的櫻木花道，選在節氣落櫻繽紛時更是探索的好時機。此時適逢櫻花時期，淡海輕軌V03淡金鄧公站旁有出站即可到達的滬尾櫻花大道，漫遊於櫻花步道里山林間，由地方帶路人說著淡水的百年蛻變，帶領旅人搭輕軌回甘百年尋找淡水名茶的故事。

延伸閱讀

今晚9點45分無人機愛河灣首演 高捷、輕軌加密班次

輪椅乘客未緊靠乘坐區 司機涉右轉彎害摔下輪椅身亡

新莊「1.8公里海洋光雕」璀璨登場！新北3大情人節「最美河岸燈海」捷運公車能到

配合大順路鋪輕軌 既有汙水管線強化工程8月完工

相關新聞

威力彩今衝11.5億 士林飛來發：溫泉業砸6萬電選+包牌

威力彩頭獎已連槓31次，今(10)日頭獎累積金額預估上看11.5億元，破了10億元大關。預計不少民眾衝著高額獎金搶買彩券，有彩券行向媒體透露，今(10)日上午前已有一家溫泉業者花費6萬買威力彩彩券，期盼今晚就能抱走11.5億。

催蛋！ 農委會公布蛋中雞補助辦法 7500萬元用完為止

北部地區缺蛋，農委會「催蛋」，提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，以現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本...

「只想在家耍廢」休假也需要輕管理

多年前我訪問一位知名人士，當年他正展開接班佈局，準備退休。至今我還深深記得跟他的對話。

228連假高鐵再加開6班車 周六凌晨零時開放訂票

和平紀念日、二二八連假疏運期間，為加強服務旅客需求，台灣高鐵公司今天宣布再加開六班次列車（南下四班、北上二班），自2月1...

台南三井outlet開幕遇228連假 市府多管齊下疏解車潮

台南三井outlet即將在2月25日開幕試營運，台南市政府組成跨局處團隊協助三井outlet擬定交通疏導計畫，以確保開幕...

1天限購1包化肥？農糧署澄清供應無虞無此限制

台中有農民稱買化肥被限制1天只能買1包。農糧署了解後表示，國產肥料供應無虞，也無此限制，是因為還沒到當地插秧時節，賣方才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。