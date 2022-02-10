淡水茶金故事 旅學堂帶你深度走讀

淡水地區隨著時代變遷，歷史上記載曾有的茶金歲月已不復見，淡水在地走讀品牌「旅學堂」以百年茶史在淡水留下軌跡為發想，帶旅人搭輕軌徒步探訪淡水茶鄉故事以及更多少為人知的風景，參加者還可以用優惠價格加購「淡海名物寶盒」，導覽日期為2月20日為上午9時半至12時。

新北捷運公司繼去年中秋節推出以淡水在地特色名產集合的「淡海名物寶盒」後，今年再度以淡水特色結合在地遊程推廣的「旅學堂」合作，共同推出「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」茶葉禮盒，跳脫一般傳統地方伴手禮的包裝設計，除了整體視覺設計延續淡海輕軌的藝術文青風格，更在外觀上加入了象徵茶湯金黃色澤的腰封，並命名為「輕軌茶旅 LRTea Trip」，將懷有傳統特色的淡水茶香與輕軌旅行相互結合，重新融合出新的淡水特色。

「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」不但選用大淡水地區野放的冠軍茶「東方美人茶」，更同時選用新北茶鄉坪林的「文山包種茶」，一次擁有新北兩款好茶，享受一趟充滿茶香的「輕軌茶旅」；同時搭配新北鶯歌製造的吸水杯墊及台灣製造的玻璃隨身瓶，無論送禮自用都非常的適合。

旅學堂以共學×共玩×共好為目標，致力於淡水文化風土推動，盤點在地資源，經常與跨領域職人合作，連續三年主辦異人茶金系列活動，今年延續此主題與新北捷運公司合作策畫「輕軌茶旅」導讀活動，透過挖掘地方DNA、文化轉譯的展演形式，打造輕軌茶旅深度體驗，參加者還可以用優惠價格加購「淡海名物寶盒」。

淡水旅學堂負責人李琪表示，茶葉在淡水國際港年代讓我們看見了茶金年代，順著淡海輕軌譜出了不一樣的淡水茶故事章節，茶產區美麗轉身為淡水最美的櫻木花道，選在節氣落櫻繽紛時更是探索的好時機。此時適逢櫻花時期，淡海輕軌V03淡金鄧公站旁有出站即可到達的滬尾櫻花大道，漫遊於櫻花步道里山林間，由地方帶路人說著淡水的百年蛻變，帶領旅人搭輕軌回甘百年尋找淡水名茶的故事。