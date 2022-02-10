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台灣好行也要「無接觸」今年4月新增行動支付乘車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣好行110年度評鑑結果今出爐，一般類型路線推動單位部分，由北海岸及觀音山國家風景管理處拔得頭。記者邱瓊玉／攝影
台灣好行110年度評鑑結果今出爐，一般類型路線推動單位部分，由北海岸及觀音山國家風景管理處拔得頭。記者邱瓊玉／攝影

為了方便自由行旅客做景點接駁，交通部觀光局從民國99年起推出「台灣好行」，至今已滿11個年頭。110年度評鑑結果今出爐，一般類型路線推動單位部分，由北海岸及觀音山國家風景管理處拔得頭籌，其次是西拉雅國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處。

觀光局副局長周廷彰表示，台灣好行、樣樣都行，不管是服務、品質、管理等，每一方面都得到遊客認同，自己昨天才到高雄協調台灣好行的停靠點，可見台灣好行已成為一個品牌，只要有台灣好行的站點，都會帶來遊客人潮，這也是靠客運業者、駕駛朋友、縣市政府管理處共同努力打造的結果。

周廷彰說，台灣好行從民國99年到現在，不僅路線從21條到現在的60幾條，原本草創期，一年僅79萬搭乘，一直到108年最高峰，去年在疫情影響下，是270幾萬人，如今正直春暖花開的時候，國境可能有些政策的變化，相信未來不管是國外自由行、國內民眾，台灣好行搭乘會越來越踴躍。

周廷彰說，交通部也很關心台灣好行，每次連續假期疏運 都會被當成大眾運輸交通工具之一，今年4月也將和公路總局合作，讓台灣好行可以改成電子票券的方式搭乘，讓旅客利用無接觸的方式進行遊程。

觀光局表示，從去年就開始輔導「台灣好行」導入行動支付，讓台灣好行路線營運車輛裝置具備QR Code掃描功能之行動支付驗票設備，未來將擴大電子套票包裝及規畫，使旅客透過行動支付功能更便利付款。

根據110年度評鑑結果，郵輪式公車推動單位第一名，由金門縣政府獲得冠軍；客運業者部分，則由墾丁快線的高墾線拿下第一名。

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