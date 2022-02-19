走入彩色異想世界！盤點全台網友熱議六大彩繪村

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「彩繪村」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大彩繪村網路聲量排行。

近年來彩繪風潮席捲全台，各地特色彩繪村如雨後春筍般出現，不少社區嘗試透過彩繪的形式進行社區營造，吸引遊客前往拍照打卡，以各式童話、卡通人物或田園風景為主題的彩繪，為社區巷弄帶來全新風貌，讓我們一起來看看台灣熱門的彩繪村有哪些吧！

「桂花巷藝術村」一秒置身日本 「坑口彩繪村」農村風情彩繪引熱議

觀察網友熱議的彩繪村，可發現位在彰化的「桂花巷藝術村」最受關注，由昔日日本宿舍改建而成的木造房子結合動植物插畫，讓整條街充滿了日式文青風，不少網友大讚「好像飛到日本」、「真的很有日式感」等，表示不用出國，也能有身在日本的感覺。除此之外，安置在「桂花巷藝術村」裡的裝置藝術也時不時配合節慶推陳出新，如配合年節佈置的「小鹿不倒翁、花燈」，喜氣的外型也讓許多民眾大讚「好有過年氣氛」、「真的好可愛也好喜氣」，為「桂花巷藝術村」帶來不少討論聲量。

網友熱議6大彩繪村網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

而「坑口彩繪村」與「新光里彩繪村」則同樣因鄉村、田園風格的彩繪而受到許多民眾關注。其中，「坑口彩繪村」與在地的農村生活結合，以農村風情為主題，如三合院、拉牛犁田、柑仔店等圖案，拍照打卡的同時還能認識舊時農村生活、寓教於樂，適合親子同遊，就有網友表示「真的很適合帶一家大小一起來走走逛逛」、「彩繪好有互動感，適合帶孩子來」。

除此之外，同為老眷村的「永康彩繪眷村」以及「彩虹眷村」也是許多民眾喜愛的打卡景點之一。其中，「永康彩繪眷村」的彩繪主題都圍繞在老榮民們的生活情景，如眷村孩子玩跳繩、踢毽子和玩彈珠的童年，相較於卡通人物，舊時軍旅主題在眾多彩繪村中，是較為少見的題材，就有網友表示「在這裡，似乎所有東西都有它的故事」，認為「永康彩繪眷村」的彩繪傳遞了在地文化的情感；而「彩虹眷村」則是因童趣繽紛的圖案，吸引前來打卡拍照的遊客，有不少去過的網友就大推「彩虹眷村（彩繪）真的很俏皮有活力」、「一踏進彩虹眷村，感覺像走進繪本天馬行空的世界」等。

全台各地的彩繪村都有不同的主題特色，下次出遊也不妨參考網友們的意見，為自己安排一個特色彩繪村之旅，體驗巷弄建築彩繪藝術之美！不過，在疫情尚未完全平復下，還是要記得戴好口罩、避開人潮，遵守防疫規定，才能安全又放心的遊玩。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》