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高雄空氣品質拉警報 今11個測站亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起三天空品。圖／取自空品監測網
今起三天空品。圖／取自空品監測網

高雄今天空品不佳，環保署觀測，目前全台有13個空品測站為「橘色警戒」，其中11個集中在高雄、2個在屏東。環保署表示，今天高屏位於下風處，容易累積汙染物，明後兩天仍為「橘色警戒」。

環保署表示，明天東北季風稍減弱，中部以南空品區擴散條件轉差，易有汙染物累積；西半部地區、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

12日仍受東北季風稍減弱，中部以南空品區擴散條件稍差，易有汙染物累積；西半部地區、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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