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平溪天燈節將登場 台鐵平溪深澳線列車異動看這知
為加強疏運新北市2022平溪天燈節活動人潮，台鐵局今天宣布，將於於活動舉辦當天（2月12日及2月15日）調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。
台鐵說，2月12日及2月15日平溪／深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月12日改開行菁桐=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=菁桐等班次；15日改開行菁桐=十分、十分=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=十分等班次。
台鐵說，活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。
台鐵說，相關車次、時刻及行駛區間，已公告於台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ）及各相關車站，敬請旅客務必於乘車前確認。
台鐵說，新北市政府2月12日及2月15日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站及2月15日基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。
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