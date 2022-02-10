快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平溪天燈節將登場 台鐵平溪深澳線列車異動看這知

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
平溪天燈節將登場，台鐵調整班次。本報資料照片
平溪天燈節將登場，台鐵調整班次。本報資料照片

為加強疏運新北市2022平溪天燈節活動人潮，台鐵局今天宣布，將於於活動舉辦當天（2月12日及2月15日）調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

台鐵說，2月12日及2月15日平溪／深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月12日改開行菁桐=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=菁桐等班次；15日改開行菁桐=十分、十分=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=十分等班次。

台鐵說，活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

台鐵說，相關車次、時刻及行駛區間，已公告於台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ）及各相關車站，敬請旅客務必於乘車前確認。

台鐵說，新北市政府2月12日及2月15日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站及2月15日基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。

延伸閱讀

瑞芳河岸押花步道完成 雨天實測不易濕滑

八斗子福清宮擲出立筊 信眾嘖嘖稱奇

台2線瑞芳鼻頭段落石 封路2小時清除可改走台2丙

瑞芳濱海地區有福了 新開跳蛙公車直達南港

相關新聞

威力彩今衝11.5億 士林飛來發：溫泉業砸6萬電選+包牌

威力彩頭獎已連槓31次，今(10)日頭獎累積金額預估上看11.5億元，破了10億元大關。預計不少民眾衝著高額獎金搶買彩券，有彩券行向媒體透露，今(10)日上午前已有一家溫泉業者花費6萬買威力彩彩券，期盼今晚就能抱走11.5億。

催蛋！ 農委會公布蛋中雞補助辦法 7500萬元用完為止

北部地區缺蛋，農委會「催蛋」，提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，以現行蛋價每台斤平均批發價34.5元，農委會補貼雞農飼料成本...

「只想在家耍廢」休假也需要輕管理

多年前我訪問一位知名人士，當年他正展開接班佈局，準備退休。至今我還深深記得跟他的對話。

228連假高鐵再加開6班車 周六凌晨零時開放訂票

和平紀念日、二二八連假疏運期間，為加強服務旅客需求，台灣高鐵公司今天宣布再加開六班次列車（南下四班、北上二班），自2月1...

台南三井outlet開幕遇228連假 市府多管齊下疏解車潮

台南三井outlet即將在2月25日開幕試營運，台南市政府組成跨局處團隊協助三井outlet擬定交通疏導計畫，以確保開幕...

1天限購1包化肥？農糧署澄清供應無虞無此限制

台中有農民稱買化肥被限制1天只能買1包。農糧署了解後表示，國產肥料供應無虞，也無此限制，是因為還沒到當地插秧時節，賣方才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。