開學用蛋量大！ 農委會：數量可因應 會優先調學校使用

國中小周五即將開學，學校午餐的用蛋量，對業者造成壓力，農委會表示，會盡力調配，協助團膳業者、學校都能用蛋。

農委會副主委黃金城表示，現階段確實北部缺蛋，農委會推估開學後，學校午餐的用蛋量，大約在1500箱到2000箱左右（每箱200顆），數量上還可因應；學校午餐較少採用液蛋，液蛋大多用於烘焙、加工產品；因此，學校午餐使用帶殼雞蛋需求，農委會會協調優先供應學校午餐使用。

農委會推估學校午餐用蛋量，與中華民國餐盒公會以全台181萬學生用餐，過去每周4到5次蛋料理的數量計算推估，兩者相吻合；現階段初步調查，洗選蛋採購沒有問題，只是價格較高，但製作學校午餐滷蛋的剝殼白煮蛋缺貨，業者改換別的形式供應，比如炒蛋、蒸蛋等等。

黃金城表示，學校也不見得天天都吃蛋，雖然雞蛋是學校午餐最常使用的蛋白質來源，但也不見得每天都會出現在午餐菜單裡，因此，其他的肉類、水產等蛋白質來源，也可調配取代應用。

北部某食材業者表示，他供應北部學校午餐食材，每周超過7萬顆蛋，但這次都直接請客戶取消訂單，因為沒有蛋、交不了貨，等蛋商說有貨時再交貨就好；因為他跟蛋商簽的是「死豬價」（一口價），但蛋商跟其他通路業者簽的是浮動價格，因此有蛋也不見得會賣給食材行，所幸乾脆取消訂單。

該名業者說，北部的學校老師、午餐秘書、營養師、家長自己這段時間也不容易買到雞蛋，知道目前雞蛋供應狀況相對吃緊，這段時間不太會為難業者了。