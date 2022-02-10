228連假高鐵再加開6班車 周六凌晨零時開放訂票

和平紀念日、二二八連假疏運期間，為加強服務旅客需求，台灣高鐵公司今天宣布再加開六班次列車（南下四班、北上二班），自2月12日（六）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司說，疏運期間總計五天（2月25日至3月1日）共加開123班次列車，提供850班次的旅運服務。

高鐵公司說，目前高鐵車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水，敬請旅客將餐點攜帶下車後再行食用。

高鐵公司表示，各車站內付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。

高鐵公司說，配合2022年台灣燈會在高雄舉辦，為賞燈旅客規畫多樣化超值旅遊行程，「高鐵飯店聯票」精選高雄在地29家優質飯店，推出訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠，使用「T Express行動購票」App取票，加碼再贈TGo會員點數100點，各家飯店也提供不同的加碼優惠。

高鐵公司表示，「高鐵假期」專為賞燈旅客推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行程，包括「高雄駁二‧衛武營燈區‧臺灣眷村文化1日豐富行」、「六龜寶來溫泉‧愛河灣燈區1日豐富行」、「六龜寶來溫泉‧愛河灣燈區‧智選假日酒店2日豐富行」，全程專車接送。