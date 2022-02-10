屏東縣區間測速3路段、測無資安疑慮 3/1起執法

有鑑於屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道、車城鄉台26線尖山段及台9線草埔森永隧道超速違規嚴重，為維護道路交通秩序及安全，縣警局去年於3處路段增設「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備並測試，該裝置月前通過中央標檢局檢定，並取得資安驗證相關報告，證明無資安疑慮，定3月1日起投入執法，其中台26線尖山段區間段長達5230.5公尺。

屏東縣設3處區間測速路段，都位於往返台東及墾丁的省道熱門路段；縣警局交通隊說，除近年開通往返台東和屏東的台9線草埔隧道車流量大外，佳冬戰備道早年是飆車競速的熱門地點，近年警方取締有成，但仍常因為車輛超速發生事故；而往來恆春、墾丁的台26線海口路段，因為南向車道屬下坡加上轉彎，車速經常過快，多年來常有自撞意外。

3處區間平均速率自動偵測照相系統設置地點、速限取締項目和偵測距離分別是，台1線429.5K-433K戰備跑道南向70超速、3631.6公尺，北向70超速、3633.8公尺；台26線尖山段8.4K-13.2K南向70超速、4767.5公尺，北向70超速、5230.5公尺；台9線草埔森永隧道434.4K-437.2K南向70超速、任意變換車道、禁行車種管制2768.3公尺，北向70超速、任意變換車道、禁行車種管制、2784.7公尺。