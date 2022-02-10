舊山線鐵道自行車進行優化 隧道古蹟將推3D投影燈光秀

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike營運2年來，已吸引上百萬人次遊客搭乘體驗，在具有世界遺產潛力點的鐵道文化、歷史路線倘佯山林，苗栗縣政府為提升鐵道自行車的服務品質，向交通部觀光局爭取補助經費3200萬元進行「三義舊山線觀光服務設施優化工程」，最近已開工，預計今年9月完工，屆時隧道古蹟將結合立體投影燈光秀，打造全新的舊山線觀光風情。

苗栗縣政府文化觀光局指出，預計施作的工程內容包括1號隧道口新增休憩廣場及公共廁所、改善鐵道自行車月台鋼板、3號官舍枕木步道動線調整、2號隧道與6號隧道加強照明設備及3D立體投影主題營造等設施，以增加鐵道自行車旅遊的可看性。

尤其龍騰站前廣場將增設門型桁架意象，營運單位希望能先趕工完成，提供新的亮點景觀，全數工程可望在9月完工，屆時將舊山線鐵道自行車將優化再升級，藉由隧道古蹟、立體投影燈光秀，打造全新風情。