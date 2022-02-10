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北部蛋荒！開學在即學校午餐用蛋量大 團膳業者忙因應

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
北部缺蛋潮未解，明天國中小即將開學，用蛋量增加，團膳業者表示，還買得到蛋，但價格高漲。記者彭宣雅／攝影
北部缺蛋潮未解，明天國中小即將開學，用蛋量增加，團膳業者表示，還買得到蛋，但價格高漲。記者彭宣雅／攝影

北部缺蛋潮未解，明天國中小即將開學，用蛋量增加，團膳業者表示，還買得到蛋，但價格高漲，學校午餐以不更改菜單為原則，但添加其他營養成分相同的食材因應缺蛋危機。

根據中華民國餐盒食品商業同業公會推估，全台181萬學生用餐，每周4到5次蛋料理，一個月需要724萬至905萬顆蛋，等於每日需要24萬至30萬顆蛋，每箱200顆，每日需要1200箱至1500箱雞蛋，與農委會估算的數字吻合。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，目前還買得到，只是價格飆漲，CAS洗選蛋，每台斤由原本的40元上下，漲為57元，價格上漲四成二；CAS殺菌液蛋，每台斤由原本85至90元，上漲為每台斤127元，價格上揚四成一；南部業者報價也高，因為現在雞蛋賣給超商價格更好，不見得需要賣給團膳業者。

陳明信表示，雞蛋是小朋友最喜歡的食材，但是2月份的菜單在1月中旬學校就已經審定好了，除非真的買不到，還是會用，只是會有些調整，比如，洋蔥炒蛋，裡面就加點豆腐，讓營養素足夠，不用全蛋去炒；或者番茄炒蛋，番茄多加一點，但現在豆製品、番茄也不便宜，產銷履歷的蔬菜，每公斤更喊到50、60元，原物料都在漲，民間生活的樣態，跟政府知道的落差差很大。

他表示，目前雖然貴，蛋還能買到，以不更改菜單、用一些相同性質的食材混搭，若真的買不到的時候，就需要更改菜單了。

陳明信也說，去買早餐，問了早餐店老闆娘蛋賣多少錢，老闆娘回他，做早餐20、30年，沒遇過這麼貴的蛋，每台斤帶殼蛋賣67元。要面對問題才能解決問題，民眾都覺得缺蛋、覺得貴，可是政府都覺得一切都在掌握中，現在一個CAS滷蛋要價10元，幾乎已經等於一塊調理肉排的價格了。

「洗選蛋沒有缺，去殼水煮白蛋目前缺」，某團膳公司說白煮蛋大缺，去殼白煮蛋主要是製作小朋友吃的滷蛋用。

台北市餐盒公會理事長高嘉鴻表示，買得到蛋，只是雞蛋價格漲了將近兩成，黃豆製品也漲了一成多，滷蛋現在已經無法供應，就要改成炒蛋或者蒸蛋，但更改菜單仍需要學校同意。

洗選蛋沒有缺，製作滷蛋的去殼水煮白蛋目前缺貨。圖／團膳業者提供
洗選蛋沒有缺，製作滷蛋的去殼水煮白蛋目前缺貨。圖／團膳業者提供

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