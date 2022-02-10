周五到周日上午好天氣 彭啟明：月底前略偏冷機會較多

今天的天氣和昨天類似，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，不過水氣略比周三少一些，北部仍是陰沉偶飄雨，早晚低溫約15-16度，白天北部約17-20度，中南部則是22-26度，南北有顯著差異。

他說，值得期待是周五到周日，由於東北風減弱改為偏東風或東南風，台灣附近的水氣減少，除了東半部轉成迎風面可能雲量較多外，天氣將轉趨穩定，西半部將可以看到陽光，北部有機會到22-24度，中南部甚至可能到26-29度，是從過年期間開始這兩周天氣最好的時刻。

下一波改變的時間點會在周日，彭啟明表示，預期周日下半天開始，新的一道鋒面將逐步接近，預期晚上將會有顯著雨勢，先從北到南逐步開始，全台灣都有下雨機會，預期將延續到下周一。鋒面雲系通過的雲系對流較為旺盛，不限於春雨綿綿，雨勢會較大一些，戶外活動安排須要多留意。

這波鋒面過後，仍有東北風南下，溫度仍會降低，他說，預期這波低溫在北部都會地區可能14-15度，空曠地區12-14度，比目前略低一兩度，不是很冷，但還是有些感受上濕冷的感覺。

他說，這波鋒面過後，延續到下周二、周三，仍是東北風的情境，北部仍為陰沉偶陣雨，有南方雲系接近的機會，下周末也仍有鋒面系統接近。

彭啟明表示，2月在氣候上的冬季，雖然今年冬天寒冷的特性在台灣不顯著，也早有春天的系統頻繁地出現，但不排除仍有冷空氣南下，感受上會有倒春寒，溫度突降轉冷的感受，不過都不是太長，和典型強冷空氣延續幾天有相當的差異。

不過，他說，近期到月底，都仍將維持類似天氣，略偏冷的機會較多，系統也是幾天一次的轉換，北部朋友要有好天氣就要注意每天的氣象預測，跟著預報找到好天氣了。