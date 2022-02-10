明起變暖晴朗易有霧 吳德榮：周日晚起鋒面強冷空氣到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台雲量仍多，北部及東半部仍有零星少量降雨的機率，苗栗以南晴時多雲；受東北季風影響，白天北台灣偏涼、中南部微熱，早晚各地偏冷。北部14至18度，中部14至27度，南部15至30度，東部13至26度。

吳德榮說，明天至周日下午氣溫逐日漸升、白天各地暖如春，北台灣舒適、高溫25至27度，中南部微熱、高溫29至31度，清晨因輻射作用氣溫仍偏低，應注意日夜溫差很大；周五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；周六至周日下午各地晴朗，西半部易有霧。霧中行車、注意安全。

他說，周日晚起鋒面抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，氣溫遽降，天氣劇烈變化。下周一下午鋒面漸遠離，中部以北雨漸停、轉多雲，南部及東半部仍有局部短暫雨；北台灣冷、中南部早晚冷。

下周二西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨；清晨氣溫仍低、白天起氣溫回升。下周三另一股東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部多雲時晴，氣溫略降。