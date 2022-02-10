動婦科手術害她失禁掛尿袋 台大醫院和醫師要賠84萬元

王姓婦人到台大醫院接受婦產科醫師童寶玲執行腹腔鏡子宮切除手術，術後發現輸尿管及腎功能受損，她提告要求台大醫院、童寶玲賠償216萬元；台北地方法院認為，手術沒有違反醫療常規，術後半個月才出現腎積水也難認是手術造成，但手術同意書未記載腹腔鏡手術可能的風險，童也無法舉證已詳盡說明手術利弊得失及風險，判台大和童應連帶賠償84萬餘元，可上訴。

王婦主張，她經血量過多、二度大出血，多次到台大醫院求診，經童寶玲診斷患有子宮肌瘤、子宮腺肌病，建議施打肌瘤縮小針，並安排2018年5月15日接受腹腔鏡子宮切除術。童告訴她，子宮切除術不是困難手術，要她不要擔心，她便住院接受手術，但術後出現腹瀉、大便失禁、嘔吐、排尿困難等症狀。

她經泌尿科診斷為輸尿管狹窄、左腎積水，是手術傷及輸尿管，害她2018年7月至2019年7月間多次住院，接受6次輸尿管及左側腎盂手術；王婦指出，她長達2年頻繁進出醫院，且長期吊掛尿袋，自己毫無生活品質，身心受創嚴重，童未事先說明手術風險、手術也有疏失，要求台大和童賠償261萬餘元。

童和台大醫院抗辯，稱王婦沒有按時回診打針，且手術前已告知會盡力謹慎切除肌瘤、手術有傷及輸尿管及膀胱廔管風險；王婦術後住院移除尿管後可自行解尿，超音波檢查也無異狀，又王婦曾有右腎水腫病史，王婦症狀與手術沒有因果關係。