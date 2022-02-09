太驚豔！1500台無人機空中秀照亮愛河 陳其邁：很驕傲

2022台灣燈會亮點連輪番登場，1500台無人機展演今晚在高雄愛河灣首演試飛，原訂9點45分登場，因飛機航班起降塔台要求，展演約晚10分鐘卻不減興致，流暢優美的無人機如點點璀璨繁星，12分鐘演出讓觀眾看得目不轉睛，掌聲、讚嘆聲此起彼落，市長陳其邁、副市長史哲抽空到場，陳其邁說「能在高雄觀賞到如此高水準演出，很驕傲、很幸福！」

陳其邁感性地說，愛在疫情時蔓延，高雄獻上國際級感謝，以天上的燈呈現抗疫夥伴的國旗，在愛河灣夜空中鼓舞人心。高雄市政府今晚公布未來4場展演時間分別為2月11日、12日、18日、19日晚上9點45分開演。

史哲表示，無人機展演內容以「最台灣、更國際」為目標，結合年節氣氛，以國際級展演規格，傳達台灣的故事、向世界發聲。儘管疫情讓國際藝文交流較以往困難，製作團隊持續努力串連台灣與來自世界各國的創作者和技術團隊，反覆透過線上討論激盪出驚豔的動畫內容，配合相關防疫規範，讓來自各國技師平安順利抵達台灣執行演出。

展演一開始即由民間信仰中驅邪除煞的虎爺，搭配台灣在地重金屬樂團「血肉果汁機」的音樂開場，一聲巨吼讓現場民眾萬分震撼，接著身似台灣的巨大鯨魚躍身擊浪、化為巨大的福爾摩沙台灣島飄浮空中，搭配音樂更加動人心弦。

接著巨大飛機落下裝著疫苗的降落傘，鼓動的愛心國旗象徵來自國際朋友協助台灣度過疫情考驗，同時表達台灣的誠摯感謝。台灣之光的半導體經濟奇蹟透過晶片、晶圓閃耀高雄港灣，逾40層樓高的巨大地球在海面上緩緩旋轉，轉動每一位觀眾的心。

高雄女兒、世界球后戴資穎熟悉動人的身影圖像也在愛河灣縱身躍起、奮力擊球，讓民眾重溫東奧戰場的感動瞬間。旋即高雄市民熟悉的高雄券閃現夜空，歡迎每一個來到高雄燈會的民眾「高雄開就賺」。最後源自台灣國寶「藍地黃虎旗」的黃虎現身空中，並由大人小孩都愛的紙風車劇團的愛虎壓軸登場，在新春年節為民眾招福氣，祈願台灣福虎生豐。