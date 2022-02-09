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《貓》劇重返台灣 6城市盛大演出

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
相隔四年後第六度來台，百老匯音樂劇《貓》從10日起將於台北小巨蛋開演。(寬宏藝術提供)
相隔四年後第六度來台，百老匯音樂劇《貓》從10日起將於台北小巨蛋開演。(寬宏藝術提供)

音樂劇《貓》來了！相隔四年後第六度來台，百老匯音樂劇《貓》從10日起將於台北小巨蛋開演，並破記錄一舉巡迴六個城市，總計超過百頂昂貴假髮、五百多套華麗戲服與五大布景，跟著11個貨櫃飄洋過海，舞台搭設工程也在各地紛紛進行，考驗團隊的技術能力。

《貓》（英語：Cats）是由作曲家安德魯·洛伊·韋伯根據T·S·艾略特的詩集《老負鼠的貓經》及其他詩歌所編寫的一部音樂劇。它是歷史上最成功的音樂劇之一，自1981年在倫敦首演以來，已被翻譯成二十多種語言在世界各地演出。

製作人蓋瑞斯威廉斯面對媒體聯訪微笑著說，他十分高興《貓》能重回台灣，而且是首次一口氣在台灣的六個城市依序演出，分別是台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮，是《貓》在時程上停留最久的一次，前後超過一個月共計36場。

對於演員如何模擬出貓的樣態，他認為在硬體方面，舞台的搭建功不可沒，像是從後車廂能夠跑出貓；或是有水管通道能夠讓演員在內穿梭，更有盪鞦韆能讓演員盪來盪去，搭配燈光與道具擺飾等，模擬貓咪在街頭生存、玩樂的景象。

在後台演員妝髮服裝部分，休息室中隨時有工作人員為演員們補妝或整理髮型，蓋瑞斯威廉斯表示，服裝部門的工作就是不停檢查衣服、假髮等是否有損壞，有的話要馬上修補，日常整燙與清潔保養都不可少；現場也有來自南韓的服裝師為大家一一介紹各角色所搭配的服裝。

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