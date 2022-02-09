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春節連假飛離島快篩「結果均陰性」 5機場續供快篩服務

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為去年9月金門機場旅客排隊入境情形。示意圖／聯合報系資料照片 蔡家蓁
圖為去年9月金門機場旅客排隊入境情形。示意圖／聯合報系資料照片 蔡家蓁

今年春節疏運已於8日圓滿結束。交通部民用航空局統計，今年國內線共疏運超過17萬人次旅客，自連假第一天開始實施的前往離島旅客快篩，近8萬名旅客中，共篩檢2270人，結果均為陰性。民航局表示，疏運雖已結束，但本島五處機場仍會繼續提供快篩服務。

民航局指出，今年春節自1月29日至2月6日共有九天連假，自1月28日至2月8日為春節疏運期，共飛航2840架次、疏運17.6萬人次，平均每日運量1.5萬人次，整體載客率約為65%，較110年載客率72%，減少約7%，主要應受近期國內疫情升溫，部分民眾減少移動所致。

此外，民航局說，疏運期間因部分小離島航線有天候不佳狀況，致航班取消，經航空站向旅客宣導改搭船，已由海運協助疏運，整體疏運狀況順暢。

民航局說，由於春節前疫情並未完全趨緩，中央流行疫情指揮中心評估後，自1月29日、連假第一天起，於松山、台中、嘉義、台南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者亦可自願接受快篩。

民航局統計，疏運期間，前往離島航班共有1180架次，旅客7萬7726人，有2270人快篩，篩檢率為2.92%，其中自願1534人，過去14天內有症狀736人，快篩結果均為陰性。

民航局長林國顯指出，春節期間，除陪同行政院與交通部長官視察外，春節期間，他也曾私下前往機場瞭解旅客參與快篩情況，疏運高峰期間，不少旅客為了自己與家人的健康，很主動參與快篩，在航空警察同仁與機場保全協助下，整體秩序相當良好。

民航局表示，疏運雖已結束，但本島五處機場仍會繼續提供快篩服務，前往離島旅客於機場報到時，均應繳交或填寫健康聲明書，民航局（網址：https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=3738&lang=1）與航空公司官網均已提供健康聲明書，旅客可先下載列印並填寫。

民航局表示，前往離島的旅客，搭機前14天內有症狀者，如有24小時內快篩或PCR陰性證明，可直接登機，如無相關證明，仍需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者，亦可自願接受快篩。

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