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北部「蛋蛋危機」南部卻無感 雞農：南蛋北送是常態
今年初全台各地陸續傳出缺蛋潮，有數據顯示每日缺蛋200萬顆，農委會因應缺蛋現象祭出補貼雞農飼料成本每台斤3元、補貼蛋中雞每隻25元300萬隻雞等措施，北部因缺蛋引起恐慌，南部卻無感，各大賣場還是買得到雞蛋，有雞農表示，其實南蛋北送是常態，呼籲政府不要再凍漲蛋價。
高雄市農業局表示，南部目前缺蛋情況並不嚴重，都還是買得到雞蛋，各大賣場也未出現搶購潮，猜測可能是源頭提供暫時缺貨，農委會近期也因應此問題公告推出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，補貼雞農飼料成本每台斤3元，及蛋中雞每隻補助25元、300萬隻，將視成效滾動調整。
李姓雞農觀察，雞蛋本來就是南蛋北送，北部的雞蛋多來自彰化以北，台南以南近期蛋量減少情況較不明顯，每家雞舍飼料成本各有不同，雞蛋產量也不同，以他來說約減少1成，且因農委會凍漲蛋價，雞蛋每台斤批發價穩定在34.5元上下。
李姓雞農指出，雞蛋會減少，主要是因雞飼料的玉米等原物料及運費價格不停上漲，讓雞農只能選擇減少飼料提供，相對導致雞蛋數量銳減。對於農委會推出補貼措施，李姓雞農說，補貼飼料成本有利於蛋雞大戶，與其補貼飼料成本，不如提高雞蛋價格才能穩定供給。
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