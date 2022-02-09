快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

奇美醫學中心2新機亮相 疫苗施打更安全快速

中央社 / 台南9日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，群創光電和奇美醫學中心今天發表合作開發的「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」以自動化設備讓疫苗注射更安全快速。

「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」今天下午在台南永康奇美醫學中心發表亮相，再由群創光電將首件設備捐贈給奇美醫學中心，明天啟用。

奇美醫學中心發布新聞稿指出，「智能疫苗劑量分裝機」具備作業安全、容量正確、生產時間一致性、簡易操作、腳輪設計便於移動、預防人因性危害等特點。

「智能疫苗劑量分裝機」可將疫苗分劑（針）人工作業優化為自動化作業流程，運用機器手臂及自動化機構抽取疫苗，透過光學液面檢測達成容量管理，最後進行注射筒針蓋復歸作業及產品出料分類。

而BNT疫苗在接種前有超過10項準備程序，其中醫護人員要輕輕上下倒轉藥瓶10次，上下一回為1次。「BNT疫苗瓶翻轉機」可替代醫護人員完成重複性高的混合藥液翻轉作業，同時客製化可拆換牙叉，並可多瓶藥瓶擺放，大幅提升作業效率。

「BNT疫苗瓶翻轉機」具備提升作業效率、操作簡潔便利、外觀小巧精緻、可調整翻轉速度及次數、預防人因性危害等特點，期望未來可發展到其他臨床相關應用，不僅提升作業效率，也降低人員重複性高作業的疲勞與傷害。

疫苗 BNT 轉機

延伸閱讀

台北市下周二起一步步微解封 15日電影院開放飲食

想打莫德納第三劑動作要快 台南開放3家醫院網上預約

幼兒防護力低 彰化教職員近8成施打新冠疫苗第三劑

竹縣衝街友疫苗接種率 協會加贈現金500元催出打氣

相關新聞

三接外推今3度闖環差 藻礁公投推動聯盟提9大訴求

中油第三天然氣接收站外推方案今天第三度進入環差初審，藻礁公投推動聯盟提出九大訴求，要求信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公...

要存定期定額退休基金還是提撥6％勞退？年輕人和資深勞工「大不同」 這樣選才聰明

政府理應保障勞工權益，但用全國一致的方式，替勞工決定退休基金投資模式、每月加班時數上限，其實未必符合所有勞工利益。

登山途中煮泡麵、熱食要注意了 雪霸修正禁止炊煮事項

山友請注意了！許多登山客喜愛在登山途中隨意以卡式爐、瓦斯爐具等炊煮泡麵、熱食享用，但這些行為如果未經申經核准，在雪霸國家...

太魯閣人氣景點山月吊橋將大保養 下月暫停開放

花蓮太魯閣國家公園內的山月吊橋，前年8月開放後迅速成為人氣景點，每天逾千人預約參觀；太管處今天宣布，將進行長達1個月的檢...

林志玲47歲順利當媽 醫曝超過40歲凍卵成功率不到4%

47歲的名模林志玲今年除夕宣布喜獲一子，開心升格當媽媽，然而高齡產婦備孕、懷孕不容易，台灣生殖醫學會理事長、台中榮總婦女...

補鈣瘦身這樣吃 簡易便當菜也能好美味

外觀貌似小黃瓜的櫛瓜，清爽口感加上低GI、低糖分，近年來成為低醣飲食新寵兒；櫛瓜的鈣、鉀、鐵等礦物質含量也很高，想知道怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。