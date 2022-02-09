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太魯閣人氣景點山月吊橋將大保養 下月暫停開放
花蓮太魯閣國家公園內的山月吊橋，前年8月開放後迅速成為人氣景點，每天逾千人預約參觀；太管處今天宣布，將進行長達1個月的檢測及大保養，包括主索、抗風索、鋼結構等，都會檢查並更換生鏽設備，3月1日起至31日，暫停預約及開放。
斥資上億元復建的山月吊橋，全長196公尺，橫跨立霧溪，可飽覽峽谷美景，橋面距溪底153公尺、寬度2.5公尺，是國內深跨比的峽谷吊橋，前年8月開放後，即成為人氣景點，不過，因為安全考量，採預約開放，每天限額1200人，都是一開放申請就秒殺，今天農曆春節初2到初4免預約排隊人潮，3天就湧入9500人次。
因為山月吊橋高懸峽谷間，為確保安全，橋面採格柵設計，降低風阻，避免劇烈晃動，在橋梁中間設有風速計，當風力過強時，系統會發出警告，若風速達到每秒20公尺，相當於蒲福風級的7到8級風，或者豪雨、發布海上颱風警報時，都會暫時封閉。
太魯閣國家公園管理處今天表示，為進行山月吊橋保固期間主索、抗風索及鋼結構保固維修及設施檢測等，將於3月1日至31日進行維修工程滿期間山月吊橋暫停預約及開放，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。
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