補鈣瘦身這樣吃 簡易便當菜也能好美味

外觀貌似小黃瓜的櫛瓜，清爽口感加上低GI、低糖分，近年來成為低醣飲食新寵兒；櫛瓜的鈣、鉀、鐵等礦物質含量也很高，想知道怎麼料理、怎麼吃最能燃燒卡路里，別錯過「元氣一日課」好文推薦。

常見的三色豆被喻為超雷配菜，但其實紅蘿蔔、青豆仁、玉米含有豐富的維生素A、β胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素等營養素，有助於改善視力，營養價值超乎想像！

年後甩油 打造個人專屬的運動飲食法

想瘦身減肥又不想挨餓，自己下廚最能掌握烹調方式和新鮮食材，不用擔心吃進多餘的熱量。營養師教你分辨便當配菜，哪個熱量高？哪些富含膳食纖維？年節口欲大爆走，不忌口的結果全反映在身材上，無形中囤積了不少脂肪。年後要迅速甩油，可把握飲食搭配運動達到加乘效果，建立正確的減重觀念才能不復胖。

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自律生活提案 這幾招重建你的健康

●飲食：製作便當菜很推薦最適合減重的櫛瓜，富含膳食纖維且能消水腫，搭上雞蛋就可以簡單上桌，而且微波加熱不會走味，適合當便當菜！想知道更多櫛瓜料理，來看營養師怎麼烹調。

※櫛瓜料理搶先報

1.清炒櫛瓜：不須削皮，直接切片清炒，加點鹽巴、黑胡椒簡單調味，不用太繁複的工法。

2.櫛瓜煎蛋：切成圓片後，淋上蛋汁用平底鍋煎烤，灑上些許鹽巴和香料，就是一道美味的櫛瓜煎蛋。

3.櫛瓜義大利麵：使用刨絲器具，用櫛瓜取代義大利麵條烹煮，爽脆口感一點也不輸真正的義大利麵，而且無麩質、低熱量。

另外，便當菜常見的三色豆，營養師說，紅蘿蔔、青豆仁、玉米經過急凍，鎖住營養素和抗氧化物，方便烹調也豐富料理色彩，三種蔬菜能緩解眼睛疲勞、促進腸胃蠕動，是3C族、上班族和青少年的最佳營養來源，鬆軟口感也很適合銀髮族。

●沐浴：泡泡愈多，身體洗得更乾淨？洗臉或洗澡都會用到沐浴用品，但泡泡愈多≠清潔力愈高≠洗得愈乾淨，皮膚科醫師教導正確的皮膚清潔方式，並破解NG迷思。市售沐浴用品琳瑯滿目，清潔功效其實都差不多，並不會因為泡泡多寡影響功效，建議民眾依照膚質、髮質選用不同產品。另外，水溫是關鍵！過冷或過熱的水都會對皮膚造成刺激，過度清潔也會傷害皮膚角質層。

●睡眠：你有睡眠的困擾嗎？有些人難入睡、有些人淺眠易醒，還有人因腰痛、背痛輾轉難眠，如果是因為身體疼痛問題，快來學幾招「一夜好眠」的睡眠姿勢。日常也可多訓練肌肉，運用棒式、仰臥起坐等動作挺腰健臀，幾個小動作伸展拉筋幫助舒緩，透過按摩、泡澡等方式放鬆肌肉，也能改善此背部疼痛問題。想要增加舒適度，使用枕頭輔助背部支撐，也有不錯的功效！

一日一行動 養成良好生活習慣

新的一年，藉由「元氣一日課」Get執行健康監測計畫，每周推出自主運動、生活技巧、健腦活動、健康知識，開啟個人化的學習。快離開沙發動起來，參加精選主題式的飲食、運動、健腦課程，一日一行動，培養好習慣。

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