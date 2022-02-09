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武陵農場櫻花季本周六登場 賞櫻專車還有位子

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
武陵農場櫻花季即將在本周六登場，持續至2月28日，共計17日。記者邱瓊玉／攝影
武陵農場櫻花季即將在本周六登場，持續至2月28日，共計17日。記者邱瓊玉／攝影

一年一度的武陵農場櫻花季即將在12日周六登場，持續至2月28日，共計17日，包含228連續假期。交通部公路總局提醒，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人。

公總表示，一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性及行政院振興國旅方案，今年規畫一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。櫻花季期間中124線已公告禁止車輛進入，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，須搭乘公共運輸前往。

至於一日遊公共運輸部分，公路總局已規畫國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6條公共運輸接駁服務路線，各路線車票皆已開放預售，目前預售比例約4至5成，櫻花季期間每日皆有餘票，各轉運站（除三星外）亦提供現場售票服務，歡迎民眾多加利用。

公路總局表示，已督導客運業者完成疏運整備工作，落實候車場站及車輛清潔消毒工作；另也提醒民眾，上車前應確認無相關症狀及配合量測體溫，車上全程配戴口罩並禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，同時也請依武陵農場相關規定填寫實聯制登記表。

武陵農場櫻花季疏運即將展開，目前場內各類櫻花已經逐漸盛開，花季開始後花海將更加盛況；目前仍有賞櫻專車車票，請要前往賞櫻的民眾多多預約賞櫻專車。

武陵農場 櫻花季 公共運輸

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