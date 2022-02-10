拯救冰箱吃不完的年菜！用經典油蔥香味味麵大改造把「剩菜」變「勝菜」

春節團圓，餐餐都是大魚大肉，冰箱裡多了很多吃不完的食材和年菜，不吃可惜、吃又覺得膩，該怎麼辦？其實只要運用巧思將剩餘年菜大變身，剩菜變勝菜，化身私房好菜，讓全家都吃得開心又涮嘴！

年夜飯吃不完的「剩菜」，可用經典油蔥香味味麵變身成「勝菜」。 圖／吳彥峰 攝影

年菜吃膩了，想換換口味，不妨利用家中百搭泡麵味味麵來做料理，推薦給大家幾道「年菜+泡麵」豪華吃法，以經典肉燥湯頭，把剩下來的年菜變身成獨家私房天菜料理，散發撲鼻而來的油蔥香，保證讓家人一吃驚豔！

虎哩金送澎湃炒泡麵，鹹蛋黃和油蔥香混搭的好滋味。 圖／吳彥峰 攝影

1.虎哩金送澎湃炒泡麵，金沙和油蔥香同時在嘴中迸放

青菜燙熟備用，接著起油鍋，放入2顆金沙鹹蛋黃，用鍋鏟直接壓碎炒香，再把年菜剩下的臘肉、雞肉或海鮮通通放入鍋中，加入什錦蔬菜、味味麵、調味包(適量)和少許水一起翻炒，待所有食材皆滾上金沙後，即完成這道「虎哩金送澎湃炒泡麵」，Q彈麵條吃起來不僅有油蔥和經典肉燥的鹹香，又帶有鹹蛋黃的美味，誰能不心動？

用味味麵製作日式大阪燒，日式風味與台式經典完美融合。 圖／吳彥峰 攝影

2.虎麗笑嗨嗨日式大阪燒，柴魚和肉燥香氣濃烈相拌

將味味麵和調味粉放入塑膠袋中捏碎，倒入碗中，加入高麗菜絲、低筋麵粉約5匙，雞蛋1顆和大約100ml白開水拌勻。接著起油鍋，放入泡麵糊壓平，一邊用小火煎，一邊在泡麵糊表面鋪上肉片或海鮮料等，翻面繼續煎，待兩面都呈現金黃色即可起鍋。塗抹上適量的大阪燒醬汁（或醬油膏）、美乃滋，再撒些柴魚片，就是一道創意和美味兼具、長輩和小孩都滿意的「虎麗笑嗨嗨日式大阪燒」！酥脆外皮中吃得到麵條Q彈的口感，肉燥和柴魚香氣交織，日式風味與台式經典完美融合，多重層次口感，滋味噴香飽足感十足！

虎哩雞利(吉利)蘋安麵，正餐宵夜都適合，清冰箱戰力5顆星。 圖／吳彥峰 攝影

3.虎哩雞利(吉利)蘋安麵，誘人湯頭別處吃不到！

年菜最常剩下來的就是那一大鍋雞湯了，為了讓隔夜的雞湯滋味更鮮美不膩，可以再加入酸甜有致的蘋果熬煮，讓湯頭多了水果清香、口味不單調。雞湯煮滾後，加入味味麵和油蔥醬料(適量)，冰箱剩下來的火鍋料也可順便加入，這道可口美味的「虎哩雞利蘋安麵」不只吃巧吃飽，還能帶來滿滿的好彩頭！清甜雞湯順著熱氣飄出肉燥香，誘人湯頭別處吃不到！吸飽雞湯精華的Q彈麵條讓人忍不住一口接一口，當正餐當點心當宵夜都很適合，又是一道超涮嘴的美味料理！

陪伴無數台灣人長大的味味麵，清爽肉燥湯頭加上紅蔥頭香氣，經典又百搭。 圖／吳彥峰 攝影

經典百搭味味麵，質樸中見真味

除夕後「剩菜」變「勝菜」，惜食又嚐鮮，帶來好福氣！哪一款泡麵和年菜最搭最對味？當然是飄香40年、陪伴無數台灣人長大的味味麵！清爽肉燥湯頭，散發出濃濃紅蔥頭香氣，經典又百搭，乾吃湯吃都可以。不只喚醒兒時記憶中的美好滋味，也能抓住年輕一代的胃，輕鬆創造出家的私房味，過年能夠吃到這樣的料理真是太幸福，試試看吧！